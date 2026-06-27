Arrastão do Pavulagem reunirá 5 bois convidados; veja a programação deste domingo (28)

O Arrastão do Pavulagem realiza o seu terceiro cortejo oficial da temporada junina neste domingo (28), a partir das 9h, com concentração na praça da República, em Belém. O evento gratuito busca reunir mais de 35 mil pessoas e 1.200 brincantes do Batalhão da Estrela em um trajeto que celebra as tradições culturais da Amazônia e traz cinco bois-bumbás convidados vindos do interior do Estado.

A manifestação deste ano segue o tema "Bandeira de Guarnição". A proposta é focada na valorização, no cuidado e na preservação dos saberes tradicionais repassados entre as gerações da região, servindo como um espaço de encontro para diferentes comunidades.

O público poderá acompanhar as apresentações e o deslocamento dos grupos pelas vias do centro da capital paraense. O percurso oficial começará logo após as primeiras atividades cantadas, seguindo pela avenida Presidente Vargas e pela rua da Municipalidade, com encerramento programado para ocorrer na praça Waldemar Henrique.

Saiba quais são os cinco bois convidados

O cortejo junino deste fim de semana contará com a participação especial de quatro grupos folclóricos vindos do município de Ourém e um representante da Ilha de Colares. Os mestres dessas agremiações participam ativamente da abertura do evento, enquanto as comitivas se posicionam no Batalhão da Estrela, logo em frente ao segmento das crianças, conhecido como Campina.

Entre os convidados de Ourém estão o Boi-Bumbá Flor do Campo, originário da comunidade remanescente quilombola de Mocambo; o Boi-Bumbá Lapichinha, comandado pelo Mestre Sales Machado; o Boi-Bumbá Rei de Ouro, vindo da Comunidade Quilombola do Engenho sob a liderança do Mestre Duca; e o Boi-Bumbá Pai do Campo, conduzido pelo Mestre Faustino, o amo de boi mais antigo em atividade na localidade. O grupo da Ilha de Colares é o Boi Faceiro, fundado em 2022 pela Mestra Normalina e artistas locais.

"Os Arrastões sempre foram um espaço de encontro. Receber esses bois é uma forma de celebrar a diversidade das tradições populares amazônicas e valorizar mestres, comunidades e saberes que ajudam a manter viva essa cultura", afirmou o músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares, ao detalhar a importância do intercâmbio cultural.

Veja o horário e a programação de shows

A programação cultural do domingo começa oficialmente às 9h com o show da Roda Cantada, realizado em frente ao Theatro da Paz, na praça da República, onde os mestres convidados compartilham cantos tradicionais. Às 10h, o Arrastão do Pavulagem inicia a caminhada pelas ruas até o destino final, onde o público confere o show da banda do Arraial do Pavulagem.

O encerramento na praça Waldemar Henrique terá a participação de quatro artistas convidados do cenário paraense. Subirão ao palco as cantoras Iris da Selva, que une referências de MPB e carimbó, e Paula Rodrigues, intérprete de samba e bossa nova, além do compositor Allan Carvalho e do cantor e compositor Márcio Macedo.

A festividade junina é respaldada por legislações de reconhecimento cultural e histórico. O brinquedo de rua é considerado Patrimônio Cultural de Belém pela Lei Municipal nº 9.305, Patrimônio Cultural do Estado do Pará por meio da Lei Estadual nº 9.108 e possui a titulação de Manifestação da Cultura Nacional assegurada pela Lei Federal nº 14.961.

Reciclômetro monitora volume de lixo reciclável

A organização do evento também mantém ações voltadas para a sustentabilidade por meio de serviços de coleta seletiva e triagem de resíduos conduzidos pela cooperativa Concaves. Todo o material descartado pelos frequentadores, incluindo plástico, vidro, papelão e metal, é recolhido e destinado à reciclagem, com os resultados divulgados em um painel eletrônico chamado Reciclômetro.

Nos dois primeiros arrastões realizados na temporada de 2026, a iniciativa ecológica recolheu e destinou corretamente 1.472 quilos de materiais reaproveitáveis. Esse balanço parcial já equivale a quase metade de todo o volume coletado durante os quatro cortejos do ano anterior, período em que a organização encaminhou cerca de três toneladas de resíduos para reciclagem.