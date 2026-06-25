Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Carro bate em poste e destrói fiação elétrica na avenida Senador Lemos, em Belém

O poste foi atingido, assim como a fiação elétrica, e a área precisou ser isolada para garantir a segurança de motoristas e pedestres

O Liberal
fonte

Carro que atingiu o poste (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Um carro de passeio bateu contra um poste na avenida Senador Lemos, no início da manhã desta quinta-feira (25), no sentido Elevado da Júlio César, em frente ao Parque da Cidade, bairro da Sacramenta, em Belém. O acidente ocorreu pouco antes das 5h. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), dentro do veículo estava apenas a condutora, que não sofreu ferimentos graves.

Os relatos repassados às autoridades são de que, com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída. O poste atingido ficou destruído e caiu na pista. A fiação elétrica se rompeu e também ficou espalhada na via. A área precisou ser isolada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Por volta das 7h30, a área já começava a apresentar alguns pontos de lentidão no trânsito. Agentes da SegBel estiveram no local para garantir a organização no tráfego de veículos. O muro do Parque da Cidade que ficou destruído iria passar por avaliação para verificar o valor dos custos da reforma, que seria repassado para a proprietária do veículo arcar.

acidente-senador-lemos

Sobre as providências a respeito do poste atingido e da fiação elétrica caída, a reportagem apura mais detalhes com a concessionária Equatorial Energia. Sobre as circunstâncias da batida, a Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais detalhes para a Segbel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carro bate em poste

senadpor lemos
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Serviço

Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

23.06.26 12h00

COPA DO MUNDO

Onde assistir Brasil x Haiti em Belém? Veja locais para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Diversos pontos de Belém terão telões e programação gratuita para acompanhar Brasil x Haiti pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19)

18.06.26 23h24

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

abalos sísmicos

Defesa Civil confirma tremor de terra sentido em Belém após terremotos na Venezuela e no Peru

O órgão destacou ainda que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver atualização sobre a situação

24.06.26 20h51

abalos sísmicos

Moradores relatam sentirem tremores de terra em bairros de Belém

De acordo com o CBMPA, os relatos foram registrados nos bairros do Umarizal, Nazaré, Pedreira e Cremação

24.06.26 19h52

BELÉM

Almirante Barroso é interditada durante manifestação nesta segunda-feira (22/6), em Belém

O ato cobra do Governo do Estado o cumprimento de compromissos assumidos junto à comunidade após a implantação da Avenida Liberdade

22.06.26 11h21

História

Ilha do Diabo em Belém? Conheça o presídio de Cotijuba marcado por torturas e violência

Muito antes das praias e do turismo, a ilha abrigou uma prisão que recebeu presos políticos, internos e detentos comuns durante décadas no Pará

23.06.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda