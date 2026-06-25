Carro bate em poste e destrói fiação elétrica na avenida Senador Lemos, em Belém

Um carro de passeio bateu contra um poste na avenida Senador Lemos, no início da manhã desta quinta-feira (25), no sentido Elevado da Júlio César, em frente ao Parque da Cidade, bairro da Sacramenta, em Belém. O acidente ocorreu pouco antes das 5h. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), dentro do veículo estava apenas a condutora, que não sofreu ferimentos graves.

Os relatos repassados às autoridades são de que, com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou completamente destruída. O poste atingido ficou destruído e caiu na pista. A fiação elétrica se rompeu e também ficou espalhada na via. A área precisou ser isolada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Por volta das 7h30, a área já começava a apresentar alguns pontos de lentidão no trânsito. Agentes da SegBel estiveram no local para garantir a organização no tráfego de veículos. O muro do Parque da Cidade que ficou destruído iria passar por avaliação para verificar o valor dos custos da reforma, que seria repassado para a proprietária do veículo arcar.

acidente-senador-lemos Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Sobre as providências a respeito do poste atingido e da fiação elétrica caída, a reportagem apura mais detalhes com a concessionária Equatorial Energia. Sobre as circunstâncias da batida, a Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais detalhes para a Segbel.