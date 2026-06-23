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Correios inauguram Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém

Ampliação tem como objetivo aproximar os serviços postais da população

Thaline Silva*
fonte

Com nova instalação a capital passa a ter quatro pontos de coleta em funcionamento (Foto: Divulgação)

Os Correios inauguraram na segunda-feira (22) um novo Ponto de Coleta no bairro da Sacramenta, em Belém. A unidade amplia a rede de atendimento na capital paraense e oferece mais opções para envio e retirada de encomendas.

Com a nova instalação, Belém passa a contar com quatro Pontos de Coleta em funcionamento. O serviço já está disponível na unidade localizada na Passagem São Pedro, nº 465. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 8h às 12h.

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Segundo os Correios, a ampliação dos Pontos de Coleta tem como objetivo aproximar os serviços postais da população, oferecendo mais praticidade e flexibilidade de horários. Nos locais credenciados, é possível enviar encomendas e utilizar o serviço Clique & Retire, que permite a retirada de objetos diretamente no estabelecimento escolhido pelo cliente.

Além de facilitar o acesso aos serviços postais, o modelo também busca fortalecer o comércio local, ao aumentar o fluxo de clientes nos estabelecimentos parceiros e gerar novas oportunidades de renda para empreendedores. Interessados em integrar a rede de Pontos de Coleta podem consultar os requisitos e realizar o credenciamento por meio do site oficial dos Correios.

Serviço
• Correios – Ponto de Coleta Bico de Ouro
• Endereço: Passagem São Pedro, nº 465 – Sacramenta, Belém (PA)
• Atendimento: segunda a sábado, das 8h às 20h; domingos, das 8h às 12h

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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