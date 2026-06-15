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Economia

Correios inauguram terceiro Ponto de Coleta em Belém; veja endereço

Nova unidade na rua Rodolfo Chermont permite enviar e retirar volumes sem a necessidade de ir a agências tradicionais

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Foto: Divulgação)

Moradores de Belém contam com um novo ponto de coleta dos Correios no bairro da Marambaia, inaugurado nesta segunda-feira (15). O espaço fica localizado na rua Rodolfo Chermont e atende a demanda de envio e recebimento de mercadorias na capital paraense. A estrutura funciona como uma alternativa para descentralizar os serviços postais e facilitar o acesso do público, permitindo também a retirada direta de objetos por meio da modalidade Clique & Retire.  

A nova unidade da Marambaia amplia a rede de atendimento da estatal e configura o terceiro ponto desse modelo estabelecido no município de Belém, que já conta com outros dois pontos no bairro Parque Verde.

O posto foi instalado em uma área estratégica de grande circulação para encurtar as distâncias percorridas pelos usuários e otimizar o tempo de atendimento no dia a dia da população.  

Como funciona o Clique e Retire

O sistema permite que as pessoas retirem suas encomendas diretamente no endereço comercial da rua Rodolfo Chermont, nº 1540. Para utilizar a modalidade Clique & Retire nesse local específico, o usuário deve informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) 66615-959 no momento da compra ou da postagem do produto.  

O atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, em dois turnos: das 9h às 13h e das 15h às 19h. Nos sábados, o espaço também fica aberto para receber e entregar as demandas postais da comunidade, funcionando no período das 9h às 13h.

Para localizar esta ou outras unidades, a população pode utilizar a ferramenta Busca Agência no site da estatal.  

Como cadastrar uma empresa parceira nos Correios

O modelo de descentralização do atendimento também visa movimentar a economia local do bairro da Marambaia. Os comerciantes interessados em integrar a rede de postos da empresa pública e transformar seus comércios em pontos oficiais de coleta podem obter mais detalhes diretamente no site oficial dos Correios, onde estão disponíveis os critérios obrigatórios e o formulário para realizar o credenciamento de novos parceiros.

Serviço: Correios – Ponto de Coleta na Marambaia

Endereço: rua Rodolfo Chermont, nº 1540 – Marambaia, Belém/PA

Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 13h e das 15h às 19h; aos sábados, das 9h às 13h

CEP para Clique e Retire: 66615-959

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Palavras-chave

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