Rua Antônio Barreto tem trecho interditado após suposto tremor de terra em Belém

A Rua Antônio Barreto, em Belém, foi interditada na noite desta quarta-feira (24) após relatos de moradores sobre a percepção de tremores em edifícios localizados na região do Umarizal.

O bloqueio ocorreu no trecho entre as travessas Dom Romualdo de Seixas e Alm. Wandenkolk, com atuação da Polícia Militar do Pará, que foi acionada para isolar a área e garantir a segurança de quem estava nos prédios próximos.

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A interdição da via foi realizada por precaução, após moradores relatarem sensação de oscilação em estruturas de prédios da região. Parte dos residentes chegou a deixar os edifícios enquanto equipes faziam as primeiras verificações.

A Rua Antônio Barreto permaneceu fechada enquanto técnicos e equipes de segurança avaliavam as condições dos imóveis e do entorno. A liberação da via depende da conclusão das análises.

Em meio às ocorrências, a Defesa Civil do Pará confirmou que moradores de Belém sentiram tremores de terra no mesmo período.

Segundo o órgão, o fenômeno pode estar relacionado a ondas sísmicas provocadas por terremotos registrados na Venezuela (magnitude 7,1) e no Peru (magnitude 4,6), cujas vibrações foram percebidas em alguns pontos da capital paraense.