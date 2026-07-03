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Elenco estrelado leva ‘Os Mambembes’ ao palco do Theatro da Paz em Belém

Montagem celebra o teatro, revisita o clássico de Arthur Azevedo e apresenta uma companhia itinerante que enfrenta os desafios de manter a arte em circulação

Amanda Martins
fonte

Espetáculo com Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz e Paulo Betti celebra os bastidores da cena e a paixão pela arte (Roberto Setton)

Entre trocas de personagens, improvisos e histórias de bastidores de uma companhia que percorre o Brasil, “Os Mambembes” chega ao Theatro da Paz, em Belém, trazendo ao palco uma celebração do teatro e falando sobre os desafios de fazer arte no país. Com estreia marcada para esta sexta-feira (3), às 20h, a adaptação contemporânea da comédia de Arthur Azevedo reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira. Os ingressos seguem disponíveis na Ticket Fácil e na bilheteria física do teatro.

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O elenco é formado por Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Paulo Betti, Jui Huang, Leandro Santanna e Orã Figueiredo, que estarão em cena acompanhados do músico Caio Padilha, responsável pela direção musical.

Com direção de Emílio de Mello e Gustavo Guenzburger, a montagem aposta em uma encenação dinâmica, marcada pelo humor e pela liberdade criativa . Escrita no século XX, a obra dialoga com questões que permanecem atuais, como a sobrevivência dos artistas, a circulação cultural e a relação entre arte e sociedade.

No sábado (4), além da sessão já prevista para às 20h, o espetáculo ganhou uma apresentação extra, às 17h. Inicialmente marcada para o domingo (5), ela foi antecipada em razão da transmissão do jogo da Seleção Brasileira. Quem adquiriu ingresso para a sessão de domingo poderá transferi-lo para qualquer uma das apresentações restantes ou solicitar o reembolso. A Ticket Fácil, responsável pela venda dos ingressos, enviará aos compradores um e-mail com todas as orientações.

Uma homenagem ao teatro

A montagem nasceu de um desejo antigo de Cláudia Abreu e um dos diretores, o Emílio, de realizar um espetáculo que falasse sobre o teatro e seus bastidores. Para a atriz, a proposta também representou a concretização de um projeto construído ao longo de muitos anos.

“Eu sempre tive vontade de montar o ‘Mambembe’ para levar a peça a lugares onde nem sempre os espetáculos dos grandes centros chegam. E fazer com amigos da vida toda, como uma metalinguagem entre a trupe teatral fictícia e a real”, afirma.

Já para Mello, a montagem procura dialogar com diferentes perfis de espectadores. "Fizemos um espetáculo pensando no público em geral, seja ele popular, sofisticado e de todas as idades", destaca Emílio.

Segundo Cláudia, o espetáculo também surgiu como uma forma de celebrar a profissão e refletir sobre os desafios enfrentados por quem escolhe viver da arte. “Achamos importante falar sobre a paixão por essa escolha de vida e sobre as dificuldades da nossa profissão. Afinal, não se trata só de uma escolha profissional, mas também existencial”, diz.

A chegada da montagem a Belém também marca o retorno da artista ao Theatro da Paz. Ela esteve no espaço há dois anos com o monólogo “Virgínia” e conta que a experiência deixou uma forte impressão.

“Fiquei apaixonada pela beleza e pela grandiosidade do lugar. já tínhamos feito ‘Os Mambembes’ em Marabá e em Parauapebas, mas faltava Belém. Vai ser um momento especial para todos nós encenar um dos maiores textos da nossa dramaturgia neste teatro histórico”, complementa.

Bastidores em cena

Em cena, os artistas mudam de figurino, vozes e funções como parte da linguagem do espetáculo. Mas, para Deborah Evelyn, um dos aspectos mais marcantes da montagem é justamente a forma como ela retrata a rotina de quem trabalha com teatro. A artistas afirma que a peça evidencia uma realidade muitas vezes desconhecida pelo público.

“Existe um glamour em volta do nosso trabalho, porque ele traz alegria, reflexão e lazer para as pessoas. Mas é um trabalho que absorve toda a nossa energia e exige entrega total. Não é um trabalho fácil, mas é muito prazeroso para quem escolhe essa profissão”, afirma a artista.

Além da turnê, Deborah também integra o elenco da novela das nove “Quem Ama Cuida”, na qual interpreta Carmita, uma mulher elegante e manipuladora. Conciliar os dois trabalhos, de acordo com ela, exige uma rotina intensa.

“É bastante puxado. A gente grava de segunda a sexta e faz o espetáculo de sexta a domingo. Mas trabalhar em mais de uma frente é muito interessante. O ator é como um músico: quanto mais trabalha o seu instrumento, que é ele próprio, mais isso engrandece o que está fazendo. É cansativo, mas também muito enriquecedor”, afirma.

Ela explica que a convivência entre o elenco também se reflete diretamente na apresentação. De acordo com Deborah, a parceria construída entre os atores acaba chegando ao público durante cada sessão.

“Temos um prazer enorme em estar em cena juntos e acho que isso passa para o público. É um espetáculo muito vivo, alegre, engraçado em vários momentos. É um musical, cantamos, dançamos, enfim, é uma peça para toda a família”, destaca.

Trajetória pelo país

Desde a estreia, em novembro de 2024, “Os Mambembes” já percorreu diferentes estados brasileiros e reuniu mais de 40 mil espectadores. Em 2025, a montagem abriu a programação da 33ª edição do Festival de Teatro de Curitiba, um dos principais eventos das artes cênicas do país. Em Belém, o espetáculo conta com o patrocínio do Banco da Amazônia.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘oS mambembeS’

Local: Theatro da Paz - Praça da República, s/n – Belém (PA);

Dias e horários de exibição: na sexta, 3 de julho, às 20h; e sábado, 4 de julho, às 17h e 20h;

Ingressos: https://www.ticketfacil.com.br/tp-os-mambembes.html; e bilheteria do teatro.

 

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