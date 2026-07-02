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Cantor paraense Walder Wolf apresenta remix de 'Um Beijo' em parceria com DJ Mau Mix

Single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3) e ganha videoclipe gravado na Nova Doca, em Belém

O Liberal
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Walder Wolf (Divulgação)

O cantor e compositor paraense Walder Wolf lança nesta sexta-feira (3) uma nova versão da música "Um Beijo", em parceria com o DJ e produtor Mau Mix. A faixa chega às plataformas digitais em ritmo de tecnomelody e, às 19h, ganha também um videoclipe no canal oficial do artista no YouTube.

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A canção foi lançada originalmente no álbum "Baile Amazônico", de 2024, e agora recebe uma nova produção com elementos eletrônicos característicos do tecnomelody, ritmo associado às aparelhagens, carros de som e festas populares da Amazônia.

Segundo o artista, o sngle foi a primeira composição criada para o projeto Baile Amazônico, que reúne influências da música regional amazônica e da música pop contemporânea. Nesta nova versão, a produção ficou a cargo de Mau Mix.

Com letra que aborda temas como amor, desejo e reconciliação, a música passa a incorporar uma sonoridade voltada para as pistas de dança. O lançamento integra uma nova etapa da carreira do cantor, que trabalha na produção do segundo álbum autoral.

Além do single, Walder Wolf apresenta o videoclipe oficial da faixa. As imagens foram gravadas na Nova Doca, em Belém, e acompanham a proposta estética da nova versão da música, inspirada na cultura musical amazônica.

Natural de Cametá, no nordeste do Pará, Walder desenvolve um trabalho que reúne referências do brega, tecnobrega e outros ritmos populares da região em uma proposta que o artista denomina Beat Brega. Sua carreira solo ganhou projeção com o lançamento do álbum visual Baile Amazônico, em 2024.

No mesmo ano, o cantor foi vencedor do Prêmio Boulevard de Moda e Arte na categoria Música e participou do projeto Feat dos Sonhos, que resultou na gravação de uma versão de "Um Beijo" ao lado da cantora Gaby Amarantos.

Em 2025, lançou o audiovisual do espetáculo Baile Amazônico, gravado em Cametá, e participou de uma campanha da TV Liberal voltada à preservação ambiental.

Para 2026, Walder Wolf prepara o álbum Baile Amazônico Vol. 02 e um EP inédito. O remix de "Um Beijo" marca o início dessa nova fase artística.

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