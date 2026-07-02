Prisão de Márcio Poncio: veja a árvore genealógica da família e as principais polêmicas
Da traição que ganhou repercussão nacional às denúncias envolvendo Saulo Poncio; veja quem são os principais integrantes da família após a prisão de Márcio Poncio
A prisão do pastor Márcio Poncio, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, voltou a colocar o sobrenome "Poncio" no centro das atenções. Conhecido por liderar uma das famílias mais populares da internet, Márcio é pai da deputada estadual Sarah Poncio e do cantor Saulo Poncio, ex-integrante da dupla UM44K.
Muito antes da investigação da Polícia Federal, porém, a família já acumulava uma série de polêmicas que dominaram as redes sociais e o noticiário de celebridades. O grupo chegou a ser apelidado de "Kardashians brasileiras", em referência ao estilo de vida luxuoso e à constante exposição da vida pessoal.
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Confira a árvore genealógica da família
Márcio Poncio
Pastor evangélico, empresário e líder da Igreja da Nuvem, Márcio Poncio ficou conhecido inicialmente pelos negócios ligados ao setor do tabaco, o que lhe rendeu o apelido de "pastor do cigarro".
Nesta quinta-feira (2), ele foi preso pela Polícia Federal em uma investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à chamada "Máfia do Cigarro". Os demais integrantes da família não são investigados na operação.
Sarah Poncio
Filha de Márcio Poncio, Sarah ganhou notoriedade como influenciadora digital antes de ingressar na política. Atualmente, é deputada estadual pelo Rio de Janeiro.
Ela foi casada com o cantor Jonathan Couto, com quem teve filhos, e viveu um dos maiores escândalos envolvendo a família Poncio. Em 2021, o casal oficializou o divórcio, embora continue sendo visto junto em diversas ocasiões.
Após a separação, Sarah também enfrentou uma disputa judicial relacionada à guarda de um filho adotivo.
Saulo Poncio
Cantor e ex-integrante da dupla UM44K, Saulo foi um dos responsáveis por ampliar a popularidade da família na internet. Sua carreira musical acabou dividindo espaço com a repercussão de sua vida pessoal.
Em 2018, ele viveu uma das maiores polêmicas da família ao registrar como filha a menina Maria Madalena, acreditando ser o pai da criança. Meses depois, um exame de DNA comprovou que o pai biológico era Jonathan Couto, então marido de sua irmã, Sarah Poncio.
Nos últimos anos, Saulo também foi alvo de denúncias de estupro e agressão física feitas pela influenciadora Brenda Monique, que afirmou que os casos teriam ocorrido em 2020. O cantor nega as acusações.
Saulo chegou a ser detido anteriormente em dezembro de 2023, nos Estados Unidos, sob acusação de furto em um hotel em Las Vegas, mas foi liberado após pagar fiança
Jonathan Couto
Ex-integrante da boy band P9, Jonathan Couto ficou nacionalmente conhecido após a revelação de que era o pai biológico de Maria Madalena, filha da atriz Letícia Almeida.
Na época, Jonathan era casado com Sarah Poncio, irmã de Saulo, e já tinha um filho com a influenciadora. O caso provocou uma ruptura familiar e se tornou um dos assuntos mais comentados do país em 2018.
Embora estejam divorciados desde 2021, Jonathan e Sarah continuam mantendo uma convivência próxima.
Gabi Brandt
Influenciadora digital, Gabi Brandt iniciou o relacionamento com Saulo Poncio em 2018. Os dois se casaram, tiveram três filhos — Davi, Henri e Beni — e anunciaram a separação em 2021.
Em 2026, após quatro anos afastados, o casal confirmou a reconciliação. Desde então, ambos afirmam que optaram por viver a retomada do relacionamento de forma mais reservada, longe da intensa exposição que marcou os primeiros anos da união.
Simone Poncio
Simone Poncio, esposa do pastor Márcio Poncio e matriarca da família, voltou aos holofotes ao anunciar uma nova gestação aos 50 anos, quase três décadas após o nascimento dos filhos mais velhos. A gravidez foi possível por meio de fertilização in vitro (FIV), já que Márcio havia realizado vasectomia anos antes.
Ao longo dos últimos anos, o casal enfrentou diferentes crises conjugais, que também repercutiram nas redes sociais. Em 2022, Márcio Poncio chegou a informar que a esposa havia sido internada, alegando que a medida foi tomada devido ao uso excessivo de medicamentos, com objetivo de acompanhamento médico adequado.
Confira a ordem cronológica das polêmicas
- 2017: O relacionamento entre os integrantes da família começa a ganhar grande repercussão após rumores e tensões envolvendo Letícia Almeida, Saulo Poncio e pessoas próximas.
- 2018: Letícia Almeida engravida durante relacionamento com Saulo Poncio, mas posteriormente é revelado que o pai biológico da criança é Jonathan Couto, então casado com Sarah Poncio, irmã de Saulo.
- 2018: Saulo chegou a registrar a criança como filha, mas após exame de DNA, a paternidade foi desmentida.
- 2018: Letícia Almeida também registra boletim de ocorrência contra Saulo e pessoas próximas, envolvendo acusações de injúria, danos e agressões.
- 2019 a 2021: O cantor inicia relacionamento com a influenciadora Gabi Brandt, com quem tem filhos. O casal vive separações e reconciliações, acumulando exposição pública e polêmicas.
- 2020: Saulo passa a ser alvo de acusações graves feitas por influenciadoras, incluindo denúncias de agressão e estupro, que repercutem nas redes sociais.
- 2021: Sarah e Jonathan oficializam o divórcio após anos de crises, mas segue sendo visto junto em diferentes ocasiões, mantendo exposição constante na mídia.
- 2026: Após anos separados, Gabi e Saulo voltam a se relacionar e decide retomar a vida em conjunto de forma mais discreta, com três filhos.
- 2026: Simone, aos 50 anos, anuncia nova gravidez por fertilização in vitro.
- 2026: Márcio é preso pela Polícia Federal na quinta fase da Operação Unha e Carne, voltando a colocar toda a família sob forte repercussão nacional.
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