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Prisão de Márcio Poncio: veja a árvore genealógica da família e as principais polêmicas

Da traição que ganhou repercussão nacional às denúncias envolvendo Saulo Poncio; veja quem são os principais integrantes da família após a prisão de Márcio Poncio

Hannah Franco
fonte

Quem é quem na família Poncio: árvore genealógica e polêmicas voltam aos holofotes após prisão de Márcio Poncio (reprodução/instagram)

A prisão do pastor Márcio Poncio, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, voltou a colocar o sobrenome "Poncio" no centro das atenções. Conhecido por liderar uma das famílias mais populares da internet, Márcio é pai da deputada estadual Sarah Poncio e do cantor Saulo Poncio, ex-integrante da dupla UM44K.

Muito antes da investigação da Polícia Federal, porém, a família já acumulava uma série de polêmicas que dominaram as redes sociais e o noticiário de celebridades. O grupo chegou a ser apelidado de "Kardashians brasileiras", em referência ao estilo de vida luxuoso e à constante exposição da vida pessoal.

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Magnata da indústria do tabaco, Márcio Poncio também é pastor evangélico e líder de família de influenciadores digitais. Ele foi detido nesta quinta.

Confira a árvore genealógica da família

image (Edição O Liberal)

Márcio Poncio

image (Reprodução/Instagram)

Pastor evangélico, empresário e líder da Igreja da Nuvem, Márcio Poncio ficou conhecido inicialmente pelos negócios ligados ao setor do tabaco, o que lhe rendeu o apelido de "pastor do cigarro". 

Nesta quinta-feira (2), ele foi preso pela Polícia Federal em uma investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à chamada "Máfia do Cigarro". Os demais integrantes da família não são investigados na operação.

Sarah Poncio

image (Reprodução/Instagram)

Filha de Márcio Poncio, Sarah ganhou notoriedade como influenciadora digital antes de ingressar na política. Atualmente, é deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

Ela foi casada com o cantor Jonathan Couto, com quem teve filhos, e viveu um dos maiores escândalos envolvendo a família Poncio. Em 2021, o casal oficializou o divórcio, embora continue sendo visto junto em diversas ocasiões.

Após a separação, Sarah também enfrentou uma disputa judicial relacionada à guarda de um filho adotivo.

Saulo Poncio

image (Reprodução/Instagram)

Cantor e ex-integrante da dupla UM44K, Saulo foi um dos responsáveis por ampliar a popularidade da família na internet. Sua carreira musical acabou dividindo espaço com a repercussão de sua vida pessoal.

Em 2018, ele viveu uma das maiores polêmicas da família ao registrar como filha a menina Maria Madalena, acreditando ser o pai da criança. Meses depois, um exame de DNA comprovou que o pai biológico era Jonathan Couto, então marido de sua irmã, Sarah Poncio.

Nos últimos anos, Saulo também foi alvo de denúncias de estupro e agressão física feitas pela influenciadora Brenda Monique, que afirmou que os casos teriam ocorrido em 2020. O cantor nega as acusações.

Saulo chegou a ser detido anteriormente em dezembro de 2023, nos Estados Unidos, sob acusação de furto em um hotel em Las Vegas, mas foi liberado após pagar fiança

Jonathan Couto

image (Reprodução/Instagram)

Ex-integrante da boy band P9, Jonathan Couto ficou nacionalmente conhecido após a revelação de que era o pai biológico de Maria Madalena, filha da atriz Letícia Almeida.

Na época, Jonathan era casado com Sarah Poncio, irmã de Saulo, e já tinha um filho com a influenciadora. O caso provocou uma ruptura familiar e se tornou um dos assuntos mais comentados do país em 2018.

Embora estejam divorciados desde 2021, Jonathan e Sarah continuam mantendo uma convivência próxima.

Gabi Brandt

image (Reprodução/Instagram)

Influenciadora digital, Gabi Brandt iniciou o relacionamento com Saulo Poncio em 2018. Os dois se casaram, tiveram três filhos — Davi, Henri e Beni — e anunciaram a separação em 2021.

Em 2026, após quatro anos afastados, o casal confirmou a reconciliação. Desde então, ambos afirmam que optaram por viver a retomada do relacionamento de forma mais reservada, longe da intensa exposição que marcou os primeiros anos da união.

Simone Poncio

image (Reprodução/Instagram)

Simone Poncio, esposa do pastor Márcio Poncio e matriarca da família, voltou aos holofotes ao anunciar uma nova gestação aos 50 anos, quase três décadas após o nascimento dos filhos mais velhos. A gravidez foi possível por meio de fertilização in vitro (FIV), já que Márcio havia realizado vasectomia anos antes.

Ao longo dos últimos anos, o casal enfrentou diferentes crises conjugais, que também repercutiram nas redes sociais. Em 2022, Márcio Poncio chegou a informar que a esposa havia sido internada, alegando que a medida foi tomada devido ao uso excessivo de medicamentos, com objetivo de acompanhamento médico adequado.

Confira a ordem cronológica das polêmicas

  • 2017: O relacionamento entre os integrantes da família começa a ganhar grande repercussão após rumores e tensões envolvendo Letícia Almeida, Saulo Poncio e pessoas próximas.
  • 2018: Letícia Almeida engravida durante relacionamento com Saulo Poncio, mas posteriormente é revelado que o pai biológico da criança é Jonathan Couto, então casado com Sarah Poncio, irmã de Saulo.
  • 2018: Saulo chegou a registrar a criança como filha, mas após exame de DNA, a paternidade foi desmentida.
  • 2018: Letícia Almeida também registra boletim de ocorrência contra Saulo e pessoas próximas, envolvendo acusações de injúria, danos e agressões.
  • 2019 a 2021: O cantor inicia relacionamento com a influenciadora Gabi Brandt, com quem tem filhos. O casal vive separações e reconciliações, acumulando exposição pública e polêmicas.
  • 2020: Saulo passa a ser alvo de acusações graves feitas por influenciadoras, incluindo denúncias de agressão e estupro, que repercutem nas redes sociais.
  • 2021: Sarah e Jonathan oficializam o divórcio após anos de crises, mas segue sendo visto junto em diferentes ocasiões, mantendo exposição constante na mídia.
  • 2026: Após anos separados, Gabi e Saulo voltam a se relacionar e decide retomar a vida em conjunto de forma mais discreta, com três filhos.
  • 2026: Simone, aos 50 anos, anuncia nova gravidez por fertilização in vitro.
  • 2026: Márcio é preso pela Polícia Federal na quinta fase da Operação Unha e Carne, voltando a colocar toda a família sob forte repercussão nacional.
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Palavras-chave

FAMÍLIA PONCIO

márcio poncio
Cultura
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