Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Hikaru Kurosaki, o ator que interpretou Jaspion, sucesso na década de 1980

Amigo confirmou o falecimento do artista, que vivia recluso e trabalhava com mergulho em uma ilha japonesa

O Liberal

O ator e dublê japonês Hikaru Kurosaki, famoso por interpretar o protagonista da série 'O Fantástico Jaspion', morreu aos 64 anos. A notícia do falecimento foi confirmada por um amigo próximo nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.

A informação sobre a partida de Kurosaki foi compartilhada por Masaki Sekiguchi, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu, em Okinawa. O ator residia na região desde que se afastou da carreira televisiva.

Confirmação do falecimento e vida reclusa

Sekiguchi comunicou, com pesar, o falecimento do "Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth". O comunicado de Sekiguchi destacou que, como o artista vivia sozinho, a informação era para alertar empresas e parceiros do setor de mergulho. Hikaru Kurosaki havia se mudado para Okinawa e iniciado uma nova vida trabalhando com mergulho após deixar o mundo da televisão.

Trajetória na Televisão e o Papel de Jaspion

Nascido em 31 de janeiro de 1962 como Seiki Kurosaki, o ator adotou posteriormente o nome artístico Hikaru Kurosaki. Sua carreira teve início em 1978, com participações em diversas produções da Toei Company, como "Spider-Man" (1978) e "Battle Fever J" (1979).

Ele também integrou o elenco de séries como "Denshi Sentai Denziman" (1980) e "Choudenshi Bioman" (1984), que o prepararam para o papel que o tornaria mundialmente reconhecido.

O grande destaque veio em 1985, quando Hikaru Kurosaki deu vida ao herói principal na série "Jaspion", cujo título original era "O Fantástico Jaspion". A produção alcançou enorme sucesso no Brasil, conquistando uma legião de fãs.

Nas redes sociais, muitos admiradores expressaram seu pesar e relembraram com carinho o trabalho de Kurosaki na emblemática série. Apesar do sucesso, o ator decidiu se afastar da carreira televisiva nos anos 1990.

Vida Pós-Carreira na TV

Após deixar a atuação, Hikaru Kurosaki mudou-se para a ilha de Okinawa, no Japão, onde encontrou uma nova vocação. Ele passou a se dedicar integralmente ao trabalho com mergulho, longe dos holofotes da fama.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jaspion

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Henrique Fogaça relata acidente e denuncia roubo de aliança no hospital

Chef listou fraturas resultantes de acidente ocorrido em maio e explicou que sua ausência na TV decorre de licença médica

02.07.26 8h56

SAÚDE

Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado novamente após infecção

Ator de 70 anos, que teve alta em maio após cirurgia de hérnia e utiliza bolsa de colostomia desde 2022, está sob observação médica no Rio de Janeiro

02.07.26 8h39

OPERAÇÃO

PF prende o pastor Marcio Poncio e cumpre mandados contra o bicheiro Adilsinho e Rodrigo Bacellar

Esta etapa tem o objetivo de colher provas sobre a lavagem de dinheiro realizada pela cúpula do jogo do bicho e mapear a conexão do grupo com políticos do Rio de Janeiro

02.07.26 8h21

APRESENTAÇÕES

Cantora baiana Analu realiza primeira temporada de shows em Belém com homenagem a Elis Regina

No formato de voz e violão acompanhado por Danilo Silva, a artista, indicada ao Grammy Latino, revisita clássicos da MPB e apresenta composições autorais que marcam sua transição da carreira infantil para a consolidação profissional

02.07.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Henrique Fogaça relata acidente e denuncia roubo de aliança no hospital

Chef listou fraturas resultantes de acidente ocorrido em maio e explicou que sua ausência na TV decorre de licença médica

02.07.26 8h56

TRISTEZA

Morre Hikaru Kurosaki, o ator que interpretou Jaspion, sucesso na década de 1980

Amigo confirmou o falecimento do artista, que vivia recluso e trabalhava com mergulho em uma ilha japonesa

02.07.26 9h59

Operação Unha e Carne

Veja quem é Márcio Poncio, pastor preso pela PF, que é pai de Sarah e Saulo Poncio

Poncio foi preso durante a quinta fase da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e vazamento de informações para o crime organizado

02.07.26 10h11

KARDASHIANS BRASILEIRAS

Prisão de Márcio Poncio: veja a árvore genealógica da família e as principais polêmicas

Da traição que ganhou repercussão nacional às denúncias envolvendo Saulo Poncio; veja quem são os principais integrantes da família após a prisão de Márcio Poncio

02.07.26 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda