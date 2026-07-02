Morre Hikaru Kurosaki, o ator que interpretou Jaspion, sucesso na década de 1980

O ator e dublê japonês Hikaru Kurosaki, famoso por interpretar o protagonista da série 'O Fantástico Jaspion', morreu aos 64 anos. A notícia do falecimento foi confirmada por um amigo próximo nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.

A informação sobre a partida de Kurosaki foi compartilhada por Masaki Sekiguchi, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu, em Okinawa. O ator residia na região desde que se afastou da carreira televisiva.

Confirmação do falecimento e vida reclusa

Sekiguchi comunicou, com pesar, o falecimento do "Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth". O comunicado de Sekiguchi destacou que, como o artista vivia sozinho, a informação era para alertar empresas e parceiros do setor de mergulho. Hikaru Kurosaki havia se mudado para Okinawa e iniciado uma nova vida trabalhando com mergulho após deixar o mundo da televisão.

Trajetória na Televisão e o Papel de Jaspion

Nascido em 31 de janeiro de 1962 como Seiki Kurosaki, o ator adotou posteriormente o nome artístico Hikaru Kurosaki. Sua carreira teve início em 1978, com participações em diversas produções da Toei Company, como "Spider-Man" (1978) e "Battle Fever J" (1979).

Ele também integrou o elenco de séries como "Denshi Sentai Denziman" (1980) e "Choudenshi Bioman" (1984), que o prepararam para o papel que o tornaria mundialmente reconhecido.

O grande destaque veio em 1985, quando Hikaru Kurosaki deu vida ao herói principal na série "Jaspion", cujo título original era "O Fantástico Jaspion". A produção alcançou enorme sucesso no Brasil, conquistando uma legião de fãs.

Nas redes sociais, muitos admiradores expressaram seu pesar e relembraram com carinho o trabalho de Kurosaki na emblemática série. Apesar do sucesso, o ator decidiu se afastar da carreira televisiva nos anos 1990.

Vida Pós-Carreira na TV

Após deixar a atuação, Hikaru Kurosaki mudou-se para a ilha de Okinawa, no Japão, onde encontrou uma nova vocação. Ele passou a se dedicar integralmente ao trabalho com mergulho, longe dos holofotes da fama.