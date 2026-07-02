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Henrique Fogaça relata acidente e denuncia roubo de aliança no hospital

Chef listou fraturas resultantes de acidente ocorrido em maio e explicou que sua ausência na TV decorre de licença médica

O Liberal
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Em rede social, Henrique Fogaça relata queda de motocicleta a 120 km/h e lesões graves (Reprodução)

O chef de cozinha e jurado do programa MasterChef Brasil, Henrique Fogaça publicou um pronunciamento em sua conta no Instagram na noite de quarta-feira (1º). A manifestação ocorreu após veículos de comunicação utilizarem o termo 'Folgaça' para se referir à sua ausência na transmissão do reality show na terça-feira (30). No relato, o profissional apresentou informações sobre um acidente de motocicleta ocorrido em maio, exibiu fotografias das lesões corporais e relatou o roubo de sua aliança de casamento durante o período de atendimento hospitalar, sem citar o nome da instituição de saúde.

Fogaça detalhou o episódio inicial da queda na rodovia: “Salve, salve, firmeza. Aí, todos meus seguidores, as pessoas que me acompanham no MasterChef, venho aqui fazer uma nota de esclarecimento. Eu não expus isso há quase dois meses atrás, mas vou falar aqui agora: dia 5 de maio, voltando do Masterchef na [rodovia] Castelo Branco, eu peguei óleo na pista, estava a 120 [quilômetros] por hora, caí e não morri por Deus, porque meu santo é muito forte, mas eu não pus isso na mídia”.

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O cozinheiro explicou o motivo de seu posicionamento público após as postagens sobre o programa de televisão: “E teve um episódio ontem que eu não estava, né, acho que terça-feira, que eu não estava, e saiu na mídia falando que eu tive um acidente e tal, e alguns veículos puseram: 'Henrique Folgaça está fora do MasterChef'. Tipo, como se eu fosse folgado, deu atestado, não foi trabalhar e foi substituído. Então, pra que fique claro aqui, eu não ia expor, mas eu sempre trabalhei muito, inclusive eu poderia ter ficado, sei lá, trinta, quarenta dias afastado com o acidente que eu tive”.

Na sequência, o jurado listou as consequências médicas do impacto na estrada e contestou as publicações: “Eu quebrei três costelas, bati a bacia, quase trinquei, fdi a perna, ralei minhas pernas, fdi a perna e o tornozelo, ralei meu joelho, minhas pernas e a mão, foi brutal. Então, só para deixar claro aqui: arrasta para o lado, para você ver como eu sou o 'Folgaça' e o meu atestado, beleza? Então, que fique claro aí para as pessoas que a mídia é sensacionalista, né, mas em cima de mim, não, demorou? Estamos juntos”.

Na legenda da postagem, que continha um aviso sobre o teor das imagens das escoriações, Fogaça acrescentou informações sobre o sumiço de seu pertence pessoal no ambiente médico: “Arrasta pro lado. Conteúdo sensível. Ahh….ainda por cima roubaram minha aliança no hospital. Fui dar conta dois dias depois. Ligamos no hospital mas disseram que não sabiam de nada”.

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