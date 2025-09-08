Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Henrique Fogaça diz que Paola Carosella falou besteira ao comentar boato de affair

Estadão Conteúdo

Durante sua participação no festival The Town 2025, no último domingo, 7, Henrique Fogaça comentou os boatos sobre um possível relacionamento com a também chef e ex-colega de MasterChef Brasil, Paola Carosella. Ao lado da mulher, Carine Fogaça, o chef botou um ponto final no assunto que voltou a ganhar destaque nas redes sociais após uma recente entrevista de Paola.

Fogaça fez questão de negar qualquer envolvimento além da amizade e criticou a repercussão online. "Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem", declarou em entrevista à CNN no festival.

Ele ainda comentou especificamente sobre a declaração de Paola no programa De Frente com Blogueirinha: "Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá", afirmou, demonstrando certo incômodo com a forma como a chef tratou o tema.

Apesar da reação, Fogaça reforçou que mantém respeito e admiração pela colega com quem dividiu a bancada do reality gastronômico por vários anos. Segundo ele, desde o início do programa, os dois chefs viraram alvo de especulações e criações por parte de fãs, mas o relacionamento entre eles sempre foi estritamente profissional.

Declaração de Paola gerou assunto na web

A especulação, conhecida entre os fãs como "Farosella", voltou à tona depois da participação de Paola no programa De Frente com Blogueirinha. Questionada diretamente sobre um possível affair com o chef, a argentina respondeu com bom humor e deixou no ar uma resposta ambígua, o que alimentou a curiosidade do público.

"Deixa o povo imaginar. Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", disse Paola na ocasião.

A chef ainda destacou que, embora a parceria entre os dois fosse marcada por boa química diante das câmeras, o relacionamento sempre foi de amizade e respeito profissional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Henrique Fogaça

Paola Carosella

affair

polêmica
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08/09)?

O filme "2 Corações" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

08.09.25 11h00

VÍDEO: Pabllo Vittar se joga de palco, público não a segura e artista cai no chão

A cantora pop levou o incidente com bom humor e retornou ao palco com a ajuda de seguranças

07.09.25 22h32

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ademara mergulha na realidade amazônica para viver Dionete em ‘Pssica’

Artista passou cerca de três meses em Belém para observar a rotina local e dar veracidade à personagem

08.09.25 9h00

CULTURA

Morte de Ângela Ro Ro comove artistas e fãs pelo Brasil

Artista morreu nesta segunda (8), vítima de infecção bacteriana, durante internação para tratar de infecção pulmonar grave

08.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda