Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Deixa o povo imaginar', diz Paola Carosella sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Estadão Conteúdo

Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, exibido na noite dessa segunda-feira, 18, Paola Carosella abordou de forma bem-humorada um tema que há anos alimenta a curiosidade dos fãs: a possibilidade de um romance entre ela e o também chef Henrique Fogaça, seu colega de bancada no MasterChef Brasil.

A especulação sobre um possível envolvimento entre os dois não é recente. Nas redes sociais, seguidores criaram teorias e até apelidaram o casal fictício de "Farosella", nome que circula desde 2014, quando o programa culinário ganhou popularidade.

Questionada sobre os boatos, Paola respondeu: "Deixa o povo imaginar. Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", disse. A chef destacou que, embora a parceria entre os dois fosse marcada por boa química diante das câmeras, o relacionamento sempre foi de amizade e respeito profissional.

"Faz três anos que eu não via o Fogaça, mas o reencontrei há dois meses em uma gravação, e antes disso, só em uma festa", comentou.

Paola também revelou que o primeiro contato entre os dois aconteceu muito antes da televisão. Fogaça foi estagiário em seu restaurante, o Julia, quando ainda iniciava na cozinha profissional. "Sou um pouco mais velha e, na época, ele queria começar a cozinhar", contou.

Apesar da amizade sólida, Paola reforçou que nunca houve qualquer relação amorosa entre eles. "A gente se dá muito bem em cima do palco, somos muito amigos, mas não daria certo", afirmou. A chef ainda brincou com os rumores e "fanfics" que circulam também envolvendo outra colega de bancada, a jornalista Ana Paula Padrão: "Somos totalmente héteros, insuportavelmente héteros".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paola Carosella

Henrique Fogaça

romance

desmentido
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AUDIOVISUAL

Exclusivo: após Pssica, da Netflix, Fernando Meirelles anuncia mais duas produções para o Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

CELEBRIDADES

Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O comunicador está internado desde o dia 21 de maio tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse

18.08.25 18h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

TEATRO

‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém

Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

19.08.25 0h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda