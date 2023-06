Chefe de cozinha Henrique Fogaça leva mordida de animal selvagem; vídeo

O famoso chefe de cozinha, Henrique Fogaça, acabou sendo levado ao hospital após ser mordido por um quati. O incidente aconteceu nesta terça-feira (20) enquanto ele alimentava o animal selvagem com uma banana. O vídeo foi postado nas redes sociais.

Com o dedo sangrando, Fogaça procurou assistência médica e precisou receber a vacina antirrábica. O episódio inusitado deixou o chef bem-humorado, comentando: "Da próxima vez, vou dar a banana no garfo ou na colher". Em seguida, ele compartilhou seu desabafo: "Apesar de serem belos, os quatis podem transmitir o vírus da raiva, uma doença que pode até ser fatal. Enfim... são coisas da vida e da natureza".

(Divulgação)

Nas redes sociais, os seguidores do cozinheiro se divertiram com a cena. "Amanhã teremos uma nova receita: Quati com batata e ervas finas", brincou um seguidor. Outro alertou: "É por isso que não se deve alimentar animais selvagens. Melhoras!". Um terceiro comentou: "O quati se emocionou tanto por estar com o chef que quis levar um pedaço para casa".