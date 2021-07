Henrique Fogaça se recupera após desmaio: 'Ironia, eu não tinha me alimentado bem'

Um dia após desmaiar e bater com a cabeça durante a gravação do Master Chef, na última sexta-feira, 30, o jurado Henrique Fogaça postou um vídeo nas redes sociais, já fora do hospital, para explicar o que causou o mal estar e dizer que já está bem. Ele disse que levou "7 a 8 pontos na nuca" e também machucou a testa, mas não mostrou os ferimentos.

Alguns portais noticiaram que o chef teria passado mal em razão de uma "dieta restritiva". No entanto, no vídeo postado nas redes sociais, ele afirma que não havia se alimentado bem: "Eu acabei passando mal. Tava gravando o Master Chef. Escureceu a vista, eu desmaiei. Parece ironia, eu não tinha me alimentado bem".

No vídeo, Fogaça prossegue com o relato: "Caiu a pressão, eu caí no palco, bati a cabeça, dei 7 a 8 pontos aqui (aponta para a nuca) e machuquei um pouco aqui (aponta para a testa). Fui prontamente atendido por toda a equipe da Band. Fui pro hospital, fiz vários exames. Estou bem. O bem mais valioso que nõs temos na vida é a saúde. Cuidem-se e obrigado a todos por se preocuparem comigo".