Fogaça passa mal durante gravação do MasterChef

O jurado Henrique Fogaça, do MasterChef, passou mal na tarde desta sexta-feira (30), e deu um susto na equipe que acompanhava as gravações da oitava temporada do programa.

A informação foi divulgada pelo site TV Pop. Fogaça teria tido uma queda de pressão, não resistiu e caiu em um dos palcos utilizados para a gravação do reality show. Ele chegou a bater com a cabeça, provocando um corte superficial.