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Veja quem é Márcio Poncio, pastor preso pela PF, que é pai de Sarah e Saulo Poncio

Poncio foi preso durante a quinta fase da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e vazamento de informações para o crime organizado

Hannah Franco
fonte

Quem é o pastor Márcio Poncio? Veja trajetória, família e prisão pela Polícia Federal (Reprodução/Instagram)

A prisão do pastor e empresário Márcio Poncio, realizada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (2), voltou a colocar a família Poncio entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Ele foi detido durante a quinta fase da Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à chamada "Máfia do Cigarro", além do vazamento de informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho.

A ordem de prisão foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Márcio Poncio foi localizado em um flat na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 22 milhões.

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Quem é Márcio Poncio?

Pastor evangélico e empresário, Márcio Poncio ganhou projeção nacional inicialmente pelos negócios ligados ao setor do tabaco, atividade que lhe rendeu o apelido de "pastor do cigarro". Posteriormente, tornou-se conhecido pela intensa exposição da rotina familiar nas redes sociais, onde reúne mais de meio milhão de seguidores.

Ele é líder da Igreja da Nuvem e pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio, ex-integrante da dupla UM44K. Nas redes sociais, costuma se apresentar como "patriarca da família Poncio", compartilhando momentos da vida pessoal.

image (Reprodução/Instagram)

Além da atuação religiosa e empresarial, também tentou ingressar na política. Em 2022, disputou uma vaga para deputado federal pelo Rio de Janeiro, ficando como segundo suplente. No ano passado, ainda concorreu à Prefeitura de Três Rios, em eleição suplementar, mas não foi eleito.

Família Poncio acumula polêmicas nas redes sociais

Muito antes da prisão de Márcio Poncio, a família já era conhecida pela grande repercussão de sua vida pessoal na internet.

O sobrenome Poncio ganhou notoriedade em 2018, quando um escândalo familiar envolvendo Sarah Poncio, seu então marido Jonathan Couto, o cantor Saulo Poncio e a influenciadora Letícia Almeida passou a dominar as redes sociais.

image (Reprodução/Instagram)

Nos anos seguintes, Saulo também esteve envolvido em diversas controvérsias relacionadas à vida pessoal e aos relacionamentos, incluindo acusações de traição durante o casamento com a influenciadora Gabi Brandt. O cantor ainda enfrentou denúncias de agressão e uma acusação de estupro.

Apesar da visibilidade da família, Sarah Poncio, Saulo Poncio e os demais familiares não são investigados na operação da Polícia Federal. Até o momento, a apuração tem como alvo apenas Márcio Poncio e outros investigados apontados como integrantes do esquema criminoso.

Sobre a operação

A prisão ocorreu durante a quinta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao grupo do contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, apontado como líder da chamada "Máfia do Cigarro".

Além de Márcio Poncio, a operação cumpriu mandados de prisão contra Adilsinho e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar. Como ambos já estavam presos, as ordens judiciais foram apenas formalmente comunicadas no sistema prisional. No caso de Bacellar, também foi determinada a transferência para uma unidade do sistema penitenciário federal.

Segundo a Polícia Federal, a investigação também apura o suposto vazamento de informações sigilosas para integrantes do Comando Vermelho, além de crimes relacionados à ocultação e movimentação de recursos financeiros de origem ilícita.

As investigações seguem em andamento, e a Polícia Federal ainda apura a participação de cada um dos investigados no esquema criminoso.

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Palavras-chave

MÁRCIO PONCIO

FAMÍLIA PONCIO

OPERAÇÃO UNHA E CARNE
Cultura
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