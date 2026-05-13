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Gabi Brandt e Saulo Poncio anunciam reconciliação após 4 anos; relembre as polêmicas do casal

No passado, houveram diversos boatos de traição da parte de Saulo, que é conhecido por ser o vocalista do duo UM44K

Victoria Rodrigues
fonte

Gabi e Saulo se separaram em 2022. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após ficarem quatro anos separados, a influenciadora digital Gabi Brandt e o cantor Saulo Poncio anunciaram, nesta quarta-feira (13), que reataram o relacionamento depois de terem posto um fim na relação no dia 3 de janeiro de 2022, em meio a diversas polêmicas de traição do vocalista do duo UM44K. A informação da reconciliação, que surpreendeu os fãs e seguidores dos famosos, foi divulgada por meio de um comunicado enviado com exclusividade pela assessoria do casal à revista Quem.

"A decisão, tomada em família, é o resultado de um processo longo, cuidadoso e inteiramente privado, que aconteceu longe da exposição pública e, justamente por isso, longe também do alcance de qualquer narrativa externa. Os dois têm filhos e amor. Essa é, antes de qualquer outra coisa, a realidade que organiza as escolhas deles. A retomada não é um gesto impulsivo nem uma resposta ao olhar público", revelou o comunicado oficial.

Além disso, os dois disseram ainda que a decisão levou em consideração a vida dos filhos, Davi, Henri e Beni, que durante quatro anos, viveram com os pais separados. "Os dois têm filhos e amor. Essa é, antes de qualquer outra coisa, a realidade que organiza as escolhas deles. A retomada não é um gesto impulsivo nem uma resposta ao olhar público", complementou em nota. Na tarde desta quarta-feira (13), Gabi postou e Saulo repostou uma foto da família reunida na comemoração do aniversário de 3 anos de Beni.

image Há boatos de que o casal reatou o relacionamento desde o final de 2025. (Foto: Reprodução/ Instagram @gabibrandt)

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Relembre algumas polêmicas do casal

A influenciadora Gabi Brandt e o cantor Saulo Poncio iniciaram o namoro em 2018 e se casaram em janeiro de 2019, em uma cerimônia luxuosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Porém, com o tempo, chegaram a surgir diversos relatos de mulheres na internet que se envolveram com o cantor enquanto ele estava comprometido com a influencer, o que gerou uma onda de polêmicas e a desestabilização do casal, que terminou o relacionamento no dia 3 de janeiro de 2022.

Na época em que as traições vieram à tona, algumas provas também foram publicadas na internet, como a de um ex-funcionário de um hotel em São Paulo que expôs imagens de Saulo e outro influenciador recebendo duas mulheres em seus quartos durante a madrugada, no ano de 2019. Em meio às polêmicas, o cantor aparecia dando presentes caros à Gabi, o que fez com que os internautas teorizassem que Saulo utilizava bolsas de luxo como um “acordo de paz” após as brigas no casamento.

Foi então que, devido a muita exposição da intimidade do casal, Gabi Brandt anunciou o término de relacionamento com Saulo Poncio. "Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, às vezes temos que dar 2 passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", informou a influenciadora na época.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

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