Após dezenas de traições, Saulo Poncio pede nova chance a Gabi Brandt: 'Estou pronto para mudar'

Após dezenas de traições expostas na mídia e algumas reconciliações, Saulo Poncio grava vídeo pedindo mais uma chance para a ex-esposa Gabi Brandt. O herdeiro do pastor Marcio Poncio, dono de uma fábrica de cigarros, retomou a carreira de cantor ao lado de Luan Otten e aproveitou o Instagram para gravar um vídeo ao lado do parceiro reagindo a comentários.

Na gravação, eles respondem aos haters, falam de infidelidade e Saulo ainda dispara sobre sua condição financeira: "Sou rico". Um dos comentários lidos por ele foi: “‘Te ofereço um trato e um cafuné’. Talvez um chifre também”.

“Eu mudei, tô pronto para mudar. Gabi, se você estiver assistindo isso aí, me dá uma chance. Gosto de tu”, garantiu Saulo, mandando um recado à Gabi.

O relacionamento de Saulo e Gabi começou de forma rápida. Em junho de 2018 eles começaram a namorar, dois meses depois o cantor pediu a mão da influencer em casamento e eles tiveram o primeiro filho, Davi, em dezembro daquele ano. A cerimônia ocorreu em janeiro de 2019, no Copacabana Palace. Eles ainda tiveram mais dois filhos juntos, Henri e Beni.

VEJA MAIS

Porém, a vida deles foi cheia de polêmicas, com muitas traições e idas e vindas. O casal chegou a se separar brevemente, mas em outubro de 2023, reatou e quase sete meses depois do nascimento do terceiro filho, Gabi Brandt se mudou definitivamente da mansão do Poncio e colocou um ponto final no relacionamento.