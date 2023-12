Gabi Brandt, ex-Saulo Poncio, usa vestido com megadecote e web vai à loucura: 'Ela voltou'

Os fãs de Gabi Brandt, infuenciadora que foi casada com Saulo Poncio, comemoram o retorno dela aos holofotes. Ela apareceu com um vestido todo recortado e brilhante para ir para uma premiação. Gabi marcou presença no TikTok Ad Awards 2023, que ocorreu no ginásio do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

A peça escolhida pela influenciadora era bastante colada ao corpo e deixava toda a barriga e boa parte dos seios de fora. O vestido de paetês, que tem mangas longas, ombro a ombro, e terminam em luvas sem dedos, foi apresentado na temporada primavera/verão da Semana de Moda de Nova York, nos Estados Unidos, em setembro de 2022.

Nas redes sociais, Gabi compartilhou uma sequência de fotos em um álbum no seu perfil no Instagram.

Ela recebeu centenas de elogios: "Juro, nem tenho adjetivos para tanto"; "Deusa ❤️❤️❤️❤️"; "Impecável 😍😍😍😍😍"; "Eu falei gostosa 🔥😍".

Gabi se casou com Saulo 2018. Juntos, tiveram três filhos. Entre polêmicas e alguns téminos, Saulo era acusado de cometer diversas traições e Gabi sempre perdoava, o que chegou até a gerar alguns memes na web. Este ano, ela teve o último filho do casal, após uma recaída. Em novembro de 2023, Saulo foi preso nos Estados Unidos por furto.