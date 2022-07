Família Poncio possui dívida de mais de R$ 1,4 bilhão com a Receita Federal, diz site

Mais uma vez a família Poncio se tornou assunto na internet. Desta vez, o motivo é uma dívida bilionária com a Receita Federal. Segundo informações do Splash, o valor em impostos devidos está em torno de R$ 1,4 bilhão de reais.

VEJA MAIS

A família, famosa nas redes sociais, é composta por Marcio e Simone, que são pais de Sarah e Saulo. O rapaz foi casado com a influenciadora Gabi Brandt.

O clã é dono da distribuidora de cigarros Gudang Brasil, que tem cerca de 70 inscrições na dívida ativa da Receita, informação disponível na Lista de Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda. Somadas, as multas chegam ao valor bilionário. Segundo a Redesim, do Governo Federal, a empresa está registrada no nome de Sarah Poncio, irmã de Saulo. A influenciadora é pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro.

Marcio e Simone não constam no quadro societário da empresa, mas também aparecem na lista de devedores da União. Gabriela Brandt também está com débitos pendentes, mas em um valor menor: R$ 3.950,54. Até o momento, ninguém da família se pronunciou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)