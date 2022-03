Gabi Brandt e Saulo Poncio estão juntos novamente, diz colunista

Mais uma novidade no relacionamento entre a influenciadora Gabi Brandt e o cantor Saulo Poncio. Após meses do anúncio da separação, os dois voltaram a ser um casal. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a própria Gabi afirmou que os dois estão namorando. O ex-casal viajou junto para Miami e lá, a moça afirmou para um fã que os dois reataram. Ele chegou a perguntar se eles estavam juntos e a influenciadora respondeu rapidamente: "Estamos namorando".

A assesoria dos dois foi procurada e até o momento não respondeu sobre o assunto. O casamento entre o casal foi bastante turbulento, sendo marcado por traições e mentiras por parte de Saulo.

As suposições sobre a volta do relacionamento do cantor com a influenciadora começaram quando ambos foram vistos juntos e sem os filhos, no Aeroporto Internacional do Rio. Saulo e Gabi também já tinham sido vistos em um restaurante japonês junto com a família e amigos no início de março, dois meses após o anúncio da separação.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)