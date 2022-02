Anitta promove encontro com Gabi Brandt e Sarah Poncio nos EUA

Anitta avisou que Gabi Brandt e Sarah Poncio "vestiu o cropped" e estavam prontas para tudo. A referência ao meme que sugere empoderamento feminino foi associado a nova fase da dupla. Recém separadas, Gabi e Sarah deixaram os filhos no Brasil e resolveram curtir em Los Angeles, nos EUA.

VEJA MAIS

"Finalmente ela botou o cropped! E eu conheci a Sarah pela primeira vez. Gente, vocês estavam perguntando: eu e a Gabi a gente é amiga há muitos anos. Mudando, virei vegana, foi mudando a coisa. A vida mudou um pouco. Eu estou tentando convencer essa garota de botar o cropped desde meu primeiro ensaio do Carnaval lá no Rio. 'Vamos pro ensaio do meu bloco, vamos pra Aspen'. 'Ai, vou ver'. Me enrolou até o último dia de comprar essa passagem. 'Ai, não vou, não'", contou a cantora no seu stories no Instagram.

As três estavam juntas nesta terça-feira, 08, e Anitta mostrou o encontro.

"Agora, já botei ela pra dar rolê com todos os meus amigos. Já acordou pra vida, já! Iam embora, não vão mais, porque agora elas, na boca do gol, na boca do touchdwon! Vamo todo mundo arrasar! Bota um cropped!", completou a cantora.