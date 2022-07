Gabi Brandt mostra fatura de cartão de crédito de R$ 377 mil e gera polêmica na web

Em uma série de stories publicados no Instagram, na última terça-feira (05), Gabi Brandt, conhecida por ser uma das participantes do programa 'De Férias com o Ex', chocou os internautas ao exibir uma fatura de cartão de crédito de R$ 377.719,90. As imagens foram compartilhadas em um momento descontraído da influenciadora com a criadora de conteúdo Yanka Barreiros, mas gerou polêmica ao dividir opiniões na web.

VEJA MAIS

No vídeo, Yanka declara: "Gente, vocês acham que é meme os R$ 300 mil de cartão? Não é R$ 300. É R$ 377". Logo depois, Gabi finge estar chorando por conta do alto valor e se diverte com a situação. "Como vou pagar? Eu também não sei", comenta ela em seguida. A polêmica surgiu nas últimas semanas, durante uma live da ex-De Férias com o Ex, quando alguns internautas insistiram para saber o valor da sua fatura do cartão de crédito. O valor foi confirmado durante a noite de terça-feira, só que com 77 mil a mais. Veja:

Repercussão negativa

Apesar de ser filmada em teor cômico, a brincadeira dividiu a opinião dos internautas, com muitos encarando com humor e outros criticando a ostentação. "A fatura da Gabi Brandt só me faz pensar como a desigualdade desse país é surreal. Tem gente passando fome velho!!! FOME!!!!", comentou uma. "Quase metade do país não sabe se vai ter o que comer amanhã e a Gabi Brandt acha que é um bom momento pra ostentar fatura de 370k. “Vou nem dizer o que penso dessa gente pq não tenho dinheiro pra processo", disse outra. "Minha fatura fechou tal qual a fatura de gabi brandt. A diferença é só que a dela tá no débito automático e a minha tá maior que meu salario", se divertiu outro.

Explicação

Gabi Brandt alegou que não pagou a conta sozinha e que o alto valor não é o mesmo mensalmente. (Foto: Instagram @gabibrandt)

Vendo a repercussão, na sua maioria negativa, Gabi Brandt foi até seus stories na noite de quarta-feira (6) explicar que não gasta essa quantidade sempre, mas nos últimos meses viajou muito, inclusive foi com a família inteira para a Disney. "Em outras viagens que a gente foi, o cartão do pessoal não estava funcionando no Brasil e o meu era o único que estava, então tudo que a gente gastou foi no meu cartão. Hotel, coisas de lojas. Eu não paguei a fatura inteira", explicou. Ela ainda declarou para aqueles que teceram comentários sobre a desigualdade da população brasileira, que ajuda muita gente e instituições, mas que não posta isso para os seus seguidores pois é algo muito criticado.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)