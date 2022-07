Mulher recebe cartão de crédito com o sobrenome 'vagabunda' e processa banco digital

Uma mulher, moradora de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, teve uma surpresa nada agradável ao solicitar um cartão de crédito e ter seu sobrenome trocado pelo xingamento 'vagabunda'. A vítima, de 29 anos, resolveu entrar com uma ação contra o banco digital por danos morais e pede uma indenização de R$ 50 mil.

A mulher procurou o advogado Ederson Lourenço assim que recebeu a correspondência para entrar com um processo contra o banco digital. Segundo ele, a vítima, que preferiu não se identificar, solicitou o cartão e dois dias depois o objeto chegou no endereço. "A minha cliente me procurou logo depois que recebeu o cartão. Ela me disse que estava em casa em uma confraternização com amigas e tinha deixado para abrir o envelope em que o cartão estava depois do serviço. Quando abriu o papel, leu 'vagabunda' no cartão, ela disse ter começado a dar risada, mas depois se deu conta do que tinha acontecido", detalhou o advogado.

Cartão com sobrenome alterado. (Foto: Reprodução)

Resposta do banco

Em nota divulgada pelo G1, o C6 Bank disse que acompanha o processo e se coloca à disposição para apurar todos os casos. Leia:

"Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 105/2001, não podemos fornecer a terceiros informações de operações ativas e passivas de serviços bancários, sob pena de quebra de sigilo bancário. As informações somente podem ser fornecidas diretamente ao consumidor ou na forma autorizada na citada lei. Estamos à disposição dos clientes para esclarecer dúvidas, resolver qualquer problema e apurar todos os casos".

