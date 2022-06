Cliente gera repercussão ao comprar bolo e pedir o dinheiro de volta: 'Tava muito bonito'

Uma confeiteira, identificada como Simone de Paula, moradora de Joinville (SC), viralizou na internet no último final de semana após compartilhar um pedido inusitado e ameaças que recebeu de uma cliente. Tudo isso porque a mulher queria devolver e receber o dinheiro de um bolo de volta pois, segundo ela, a encomenda estava tão perfeita que ninguém quis cortar.

Tudo aconteceu quando a confeiteira aceitou a encomenda do bolo de aniversário da filha da mulher e, um dia depois, recebeu uma mensagem da cliente afirmando que seus convidados não acreditaram que o bolo era de verdade. "Oie, bom dia, Mone. Queria pedir uma coisa pra você. Então, eu peguei seu bolo ontem para o aniversário da minha filha, lembra? Eu queria ver se posso te levar o bolo aí e você me devolve o dinheiro. Porque foi um dinheirão e ninguém cortou o bolo porque tava tão lindo que achavam que era de mentira", propôs ela.

"Pra você é mais fácil de vender de novo, você pode fatiar ou algum cliente pode querer inteiro e você congela para o final de semana, troca o nome e tudo certo, todos saem felizes. Eu tive o bolo, as fotos ficaram lindas, daí posso comprar umas coisas com esse dinheiro", concluiu. Veja a postagem.

Apesar de tentar manter a simpatia, Simone foi ameaçada pela cliente quando afirmou que não iria receber e nem devolver o dinheiro do bolo. "Se você não me ajudar vou te difamar em todo lugar que eu puder, afinal, paguei R$ 250 em um bolo que ninguém comeu. Talvez se fizesse mais realista, com algumas falhas, eles iriam ver que é de comer. Então, você tem parte da culpa, eu não posso ficar no prejuízo sozinha", ameaçou a mulher.

A troca de mensagens inusitadas gerou repercussão na internet, com muitos internautas indignados com a proposta da cliente e o fato dela não ter cortado o bolo. "Que diabo de aniversário é esse que nenhum convidado quer comer bolo? No mínimo a bonita não quis partir já com a intenção de querer o bolo só pra tirar foto e jogar pra ver se cola na confeiteira que não tem nada a ver se ela partiu o bolo ou não", disse um. "O que aconteceu aqui?? Se ninguém faz questão de comer o bolo, vou amar, pois terei bolo para vários dias!!!", comentou outra.

