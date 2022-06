Criança confunde privada de mostruário de loja e faz o 'número dois' sem o pai perceber

Uma criança deixou seus pais numa tremenda enrascada após confundir um banheiro de exibição de uma loja especializada em decoração, mobiliário doméstico e jardinagem, e fazer o 'número dois' na privada do mostruário. O episódio aconteceu na manhã de sábado (11/06), quando a família visitava a B&Q Glastonbury, e viralizou no Facebook.

A mãe da criança, Caz Akhtar, resolveu fazer um post compartilhando o momento inusitado pelo qual ela e seu marido passaram. Segundo a publicação, os dois só tiraram os olhos do filho, identificado como "J", por um segundo, e ele urgentemente sentou no vaso para se "aliviar". "Não consigo acreditar no que aconteceu. J. fez um cocô muito grande em um dos banheiros da B&Q. Fui ver um varal, J. se virou e estava sentado em um dos sanitários. Corri para dizer saia, mas já era tarde demais", postou. O pai da criança precisou limpar todo o objeto após a confusão.

O pequeno J. na privada de exibição da loja. (Foto: Reprodução)

