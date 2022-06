Mulher pede presente de Dia dos Namorados a amante ao vivo e viraliza na web; vídeo

Uma mulher não identificada viralizou nas redes sociais nos últimos dias após aparecer em uma reportagem sobre o Dia dos Namorados, exibida no RN1, da TV Inter, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Norte. Na ocasião, a entrevistada pediu um presente para o companheiro que, segundo ela, é casado.

VEJA MAIS

Nas cenas que repercutiram, o repórter questiona o que ela queria ganhar. A mulher, então, responde: "Eu quero que ele venha comprar um cordão de ouro aqui". "Mas a senhora tá com namorado atualmente?", perguntou o jornalista, pedindo para a entrevistada mandar um recado para o parceiro. "Ô, fulaninho de tal, que eu não posso dizer o nome, que é casado, vem comprar um cordão para mim", pediu ela aos risos. Confira:

Com a declaração polêmica, o repórter logo chamou o apresentador do telejornal, Murilo Meireles. "Murilo, polêmica, Murilo", disse ele. Na internet, os usuários do Twitter se divertiram com a fala da mulher. "Morri com a coroa sendo entrevistada ao vivo sobre presente do dia dos namorados no RN1, e mandou recado pro namorado e falou que não podia dizer o nome porque ele é casado", riu um. "Tô rindo tanto do vídeo da mulher dando entrevista e dizendo que não pode dizer o nome do namorado porque ele é casado [risos] cara de pau demais", comentou outro.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)