O que fazer no Dia dos Namorados? Confira dicas de passeios em Belém gastando até R$ 100

O que fazer no próximo domingo, 12 de junho, Dia dos Namorados, tem sido um questionamento constante entre os casais que querem celebrar essa data de um jeito especial, mas estão com a grana apertada. Pensando nisso, o Oliberal.com listou seis opções de passeio por Belém, na sua maioria gratuitos, ou gastando até R$ 100, para aquela duplinha que quer economizar nas comemorações, confira.

VEJA MAIS

Passear pela Cidade Velha e almoçar no Ver-o-Peso

Complexo Feliz Lusitânia é uma alternativa de passeio por Belém. (Foto: Site Diario do turismo)

Se o casal nunca visitou o centro histórico de Belém ou já visitou, mas não sabe o que fazer de diferente no dia 12 de junho, o passeio pela Cidade Velha é a pedida ideal para aproveitar esse dia a dois. O trajeto pode ser iniciado pelo Mercado das Carnes e Solar da Beira, indo em direção ao Complexo Feliz Lusitânia, que inclui o Museu do Círio, Forte do Castelo, Casa das Onze Janelas, Museu de Arte de Belém, Museu do Estado e outros. A tour pode terminar no Ver-o-Peso para almoçar aquele peixe frito com açaí. Para aqueles que não conhecem bem a região, vale fazer a visita guiada do Projeto Turismo Acessível, iniciativa voltada para proporcionar maior autonomia e inclusão, mas que pode ser acompanhada por pessoas com ou sem deficiência.

Se divertir no Arrastão do Pavulagem

Dançar ao som do Arraial da Pavulagem promete animar o casal no Dia dos Namorados. (Foto: Adryan Schwann)

Junho já começou e com ele a amada quadra junina. Os amantes da festividade podem aproveitar o domingo dos namorados no primeiro Arrastão do Pavulagem, que marca a abertura oficial do evento após o período pandêmico. A programação é totalmente gratuita.

Ver o jogo do Paysandu x Botafogo-PB

O casal bicolor pode aproveitar o domingão curtindo para o time do coração. (Foto: Arquivo Pessoal)

Se o casal é Paysandu uma opção diferenciada é aproveitar a noite do Dia dos Namorados torcendo para o time do coração na Curuzú. O jogo é contra o Botafogo-PB, às 19h, e os ingressos custam R$ 40.

Conhecer pontos turísticos ao ar livre

O Parque do Utinga é uma alternativa para aproveitar o dia 12 em meio a natureza. (Foto: Instagram @sradesigner)

Já prometeu ir andar de bicicleta no Utinga, mas nunca conseguiu acordar? O dia 12 é a pedida para fazer a tão sonhada programação em meio a natureza. Caso não queira caminhar, vale alugar uma bicicleta no próprio parque e aproveitar as belezas da área de conservação. Ao final, vale se refrescar com um saboroso sorvete ou água de coco. O passeio custa menos de R$ 50. Outra alternativa é passear pelo Mangal das Garças e Parque da Residência.

Tomar café da manhã em uma cafeteria

É sempre bom começar o dia com um bom café da manhã. (Foto: Freepik)

Tomar um café diferenciado também é uma alternativa para iniciar o Dia dos Namorados. Para aqueles que querem economizar, a dica é a Panificadora do Pepe, localizada na Curuzú, no bairro da Pedreira. Um café para dois com direito a 2 sucos de laranjas, duas tapiocas mistas e café custa menos de R$ 30.

VEJA MAIS

Ir ao cinema

Ir ao cinema também pode ser uma opção para a dupla. (Foto: Divulgação)

Se o desejo for ir ao cinema, a programação pode custar um pouco mais cara dependendo do estabelecimento escolhido. Porém, os ingressos para o domingo custam entre R$ 37 (inteira) e R$ 21 (meia). Caso queira economizar, o Cine Líbero Luxardo, localizado no Centur, é a pedida ideal. A entrada custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Veja a programação.

Saiba como ganhar um par de ingressos

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)