Onde ir no Dia dos Namorados? Confira 10 hotéis e pousadas perto de Belém

O que fazer no Dia dos Namorados? Esse é um dos maiores questionamentos dos casais que querem aproveitar o dia 12 de junho de maneira diferenciada, seja em um restaurante para saborear os mais diversos pratos ou um dia totalmente "offline", longe da correria da capital. Pensando nisso, o Oliberal.com listou 10 hotéis e pousadas perto de Belém para aproveitar esse dia especial a dois de maneira divertida e inovadora. Confira:

Ilha do Marajó - Pousada dos Guarás

A Pousada dos Guarás fica localizada em um reserva florestal de Salvaterra, no Marajó. (Foto: Instagram @pousadadosguaras)

A Pousada dos Guarás fica localizada em uma reserva florestal de Salvaterra, na Ilha do Marajó. O local dispõe de 50 apartamentos divididos em chalés, sendo que dois ficam de frente para a praia. Para o lazer, o empreendimento promete trilhas ecológicas, passeios de búfalos e muito banho na praia. Os valores iniciam a partir de R$ 284, mais trajeto de ida e volta, que pode ser feito de balsa, navio ou lancha.

Ilha de Cotijuba - Aldeia Cotijuba

Aldeia Cotijuba oferece os mais charmosos e rústicos bangalôs. (Foto: Instagram @aldeiacotijuba)

As charmosas e rústicas hospedagens do Aldeia Cotijuba ficam localizadas na Praia Funda, na Ilha de Cotijuba. Para chegar até lá, o casal pode pegar uma embarcação no porto de Icoaraci e fazer uma travessia de 45 minutos. O estabelecimento oferta três bangalôs, todos com suporte para três pessoas, com diária a partir de R$ 158.

Barcarena - Samauma Park Hotel

Samauma Park fica na beira da Praia de Caripi, em Barcarena. (Foto: Instagram @samaumaparkhotel_oficial)

O Samauma Park é outra opção de lazer para aqueles que querem curtir a dois. A hospedagem fica na Praia de Caripi, em Barcarena, a 1 hora de Belém. O hotel oferece hospedagem em chalés, tem restaurante próprio, uma vasta área de lazer e casa na árvore.

Ilha do Combu - Olaria Hostel

Olaria Hostel promete uma experiência única aos seus visitantes. (Foto: Instagram @olariahostel)

O Olaria Hostel é uma ótima pedida para o casal que não quer ir muito longe para curtir esse dia a dois. O hostel fica na Ilha do Combu, distante 20 minutos de Belém, e oferece uma hospedagem ideal para viver uma experiência única na ilha.

Castanhal - Quinta das Alamandas

O Quinta das Alamandas fica às margens do rio, em Castanhal. (Foto: Instagram @quinta.das.alamandas)

Outra hospedagem pertinho de Belém que promete muito romance aos casais é o Quinta das Alamandas. O hotel fica localizado em Castanhal, no nordeste paraense, a 1h30 da capital, e oferece acomodações em pequenos chalés, com muita segurança e tranquilidade para aqueles que querem ficar em meio a natureza.

Colares - Fazenda Curió

A Fazenda Curió dispõe de um amplo e luxuoso espaço de lazer. (Foto: Instagram @fazendacurio)

Em Colares, a Fazenda Curió é outra alternativa para o casal que quer aproveitar o final de semana a dois. O estabelecimento oferece várias opções de lazer, piscina, vista privilegiada e o mais belo pôr do sol.

Tracuateua - Fazenda Hotel Vitória

Hotel Fazenda Vitória oferece um experiência completa ao casal e vários passeios sofisticados. (Foto: Instagram @hotelvitoriafazenda)

O Hotel Fazenda Vitória fica localizado na Estrada de Santa Teresa, na Zona Rural de Tracuateua, no Pará. O local, que antes era um antigo engenho construído por um casal de portugueses no ano de 1875, vai garantir uma experiência completa ao casal, incluindo passeios de cavalo, búfalo, lancha, ordenha de búfalas, pedalinhos e piscinas.

Santa Luzia - Hotel Santa Luzia

Santa Luzia fica pertinho de Belém e promete ser o melhor hotel rural da região. (Foto: Instagram @hotelsantaluzia)

Intitulado o melhor hotel rural do Pará, o Santa Luzia oferece muito contato com a natureza aos visitantes que se hospedam nos charmosos chalés. O local tem um acesso facilitado pela BR 316, a 200 km de Belém, e dispõe de uma ampla área verde, piscina e igarapé.

Salinas - Pousada Spardart

A luxuosa hospedagem da pousada Spardart vai dar um clima especial o Dia dos Namorados do casal. (Foto: Instagram @pousadaspadart)

A Pousada Spardart é uma ótima opção para quem vai visitar Salinas acompanhado no dia 12. O local luxuoso oferece muito conforto, lazer e uma gastronomia paraense de dar água na boca. Além dos quartos, o casal pode desfrutar de uma jacuzzi com água quente para relaxar enquanto bebem bons drinks. A pousada fica a 4h de Belém, em Salinas.

Curuçá - Eco Sítio Leão de Judá

Hotel Eco Sítio Leão de Judá oferece passeio de cano e degustações de pratos exóticos. (Foto: Instagram @ecositioleaodejuda)

O Hotel Eco Sítio Leão de Judá está localizado às margens do rio Moriá, na Vila de Boa Vista do Moriá, no município de Curuçá. As diárias incluem café da manhã, almoço, lanche e jantar, e todos os passeios são realizados de acordo com a vontade do casal, incluindo trilha com igarapé, passeio de canoa e degustações de pratos de ostra e turú.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)