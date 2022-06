Paysandu pede que os torcedores passem o Dia dos Namorados na Curuzu: 'Nada de sair para jantar'

O Paysandu vive um bom momento na Série C e alcançou na nona rodada a vice-liderança da competição. O próximo compromisso bicolor será em casa, contra o Botafogo-PB, no domingo (12), às 19h, dia dos namorados. Para este jogo a diretoria bicolor fez promoção com os sócios-torcedores e deu um “aviso” aos namorados, para que não troquem o jogo pelo jantar.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Quem for sócio-torcedor do Papão e estiver adimplente com a sua mensalidade, poderá levar o “namorado” para assistir ao jogo contra o Belo por apenas R$10. O associado terá direito a apenas um ingresso. Em postagem nas redes sociais, o perfil oficial do Paysandu brincou com a situação e pediu para que o “rolê” dos namorados seja dentro da Curuzu, apoiando a equipe na Série C.

“Ouvi Curuzu lotada no dia 12? Dia dos namorados é na Curuzu, beleza? Nada de sair para jantar! Só lembrando que o sócio adimplente pode comprar o ingresso promocional por R$10 e levar o namorado (a). Apenas um namorado/namorada por associado. Ok?”, publicou.

A Fiel bicolor possui o maior público pagante de toda a Série C do Brasileiro. No jogo Paysandu x Manaus-AM, pela oitava rodada da competição, o Papão teve um público pagante de 10.862 pagantes na Curuzu, e foi o jogo de maior número de torcedores da competição nacional nesta temporada.