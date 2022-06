Técnico do Botafogo-PB comenta risco de jogo em Belém: 'É difícil jogar contra o Paysandu lá'

O próximo adversário do Paysandu nesta Série C é o Botafogo-PB, atual quarto colocado e concorrente direto por uma vaga no G4 da competição. Os dois times estão separados por um ponto e duas posições. O Paysandu é o segundo colocado e o Botafogo o quarto. Apesar de estarem em condições semelhantes, na prática, o time paraibano sabe que não terá vida fácil em Belém.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Depois do empate em 0 a 0 diante do ABC, o técnico Gerson Gusmão concedeu entrevista coletiva e comentou os próximos passos do time. Serão três jogos indigestos, contra adversários em ascensão no campeonato, entre eles o Paysandu, que vem de três vitórias seguidas e ainda não perdeu nesta Série C jogando na Curuzu. Depois do Papão, o Belo enfrenta o Atlético-CE, que embora esteja na zona de rebaixamento, vem de um empate e uma vitória fora, além do Mirassol, atual líder da competição.

SAIBA MAIS



"É uma sequência de jogos pesada. É difícil jogar contra o Paysandu lá. É uma equipe que está crescendo na competição. Vários times ou estão em boa fase, como é o caso do Mirassol, que também enfrentaremos nos próximos jogos, ou estão em crescente. Vamos procurar trabalhar da melhor maneira possível. São adversários diretos. A gente não pode nem pensar em perder. Vamos jogar para tentar ganhar e ter os cuidados para fazermos jogos seguros defensivamente e, em uma jogada, definirmos a partida", comenta.

Depois de empatar e perder posições na tabela, espera-se que o Botafogo-PB seja mais cauteloso em campo, evitando exposições que podem lhe render prejuízos indesejáveis na competição. Uma derrota para o Papão da Amazônia pode deixar o time ainda mais distante da parte de cima da tabela e colocar o Paysandu na liderança da Série C, caso o Mirassol perca ou empate com o ABC, também na 10ª rodada.