Dia dos Namorados: confira sete locais econômicos para jantar em Belém

Economizar e ter uma noite incrível no Dia dos Namorados é o desejo de muitos casais. Engana-se quem pensa que isso é impossível. Alguns restaurantes de Belém oferecem um jantar farto e com um ótimo preço. Para celebrar e aproveitar muito o 12 de junho com seu amor, sem gastar muito, o Portal OLiberal listou sete locais econômicos para jantar em Belém. Confira:

Quituteria Albuquerque's

Quituteria Albuquerque's (Reprodução: Redes Sociais)

A Quituteria Albuquerque's oferece uma diversidade de comidas, além de um ambiente acolhedor. Ela fica na Tv. Duque de Caxias, nº 538, entre Antônio Baena e Curuzu, no bairro de Fátima. Para quem gosta de cardápios que vão de lanches, a pratos executivos e sobremesas, o lugar é a melhor pedida. Sem falar no preço baixo e a decoração que transmite um clima aconchegante e familiar.

Las Quecas

Las Quecas (Reprodução: Redes Sociais)

O restaurante de panquecas e Estrogonofes Las Quecas é um dos melhores locais para levar o seu amor. Ele fica localizado na R. Antônio Barreto, nº 1185, no bairro do Umarizal. Com um ambiente aconchegante e jovial, ele transmite um clima de descontração e conforto, sem falar no custo benefício dos deliciosos pratos. Em datas comemorativas, também acontecem apresentações com música ao vivo, ideal para embalar um jantar romântico.

Gran Pastel

Gran Pastel (Reprodução: Redes Sociais)

Boa comida e um ambiente descontraído é o que torna o Gran Pastel e Sushi uma boa escolha para celebrar o Dia dos Namorados. Localizado em três locais diferentes, o estabelecimento oferece os melhores e mais diversos sabores de pastéis, sem falar nos pratos da culinária oriental. Despojado, o lugar é uma ótima escolha para quem gosta de animação e preço baixo.

Confira os endereços:

R. Antônio Barreto, nº 442, no bairro do Umarizal;

Av. Gentil Bitencourt, nº 1485, no bairro de Nazaré;

Tv. We 31, nº 102, na Cidade Nova 4;

Lanche do Sírio

Lanche do Sírio (Reprodução: Redes Sociais)

Para os casais que gostam de inovar nos encontros românticos, o Lanche do Sírio é o ideal. Ele fica na Tv. Alm. Wandenkolk, nº 727, no bairro de Nazaré. Além da culinária diferente, com diversos pratos inspirados em receitas árabes, o ambiente é muito aconchegante e "transporta" o público para o país do Oriente Médio. Essa é uma das melhores paradas para os casais apaixonados e que querem economizar.

Jayme - Comida de Casa

Jayme - Comida de Casa (Reprodução: Redes Sociais)

O restaurante Jayme - Comida de Casa, como o próprio nome diz, é uma ótima pedida para os casais que querem um jantar romântico e com um sabor caseiro. Com unidades em três estabelecimentos diferentes, o restaurante oferece os mais diversos pratos inspirados na comida “de casa” e, também, em receitas de família. Uma das melhores opções para um jantar aconchegante e econômico.

Confira os endereços:

Tv. Vileta, nº 2375, bairro do Marco;

Av. Três corações, esquina com a Estrada da providência, no posto de gasolina, na Cidade Nova;

Av. Senador Lemos, nº 3153, no It Center.

Sabor da Nega

Sabor da Nega (Reprodução: Redes Sociais)

Os amantes da comida regional também podem optar por um ótimo local para o jantar do Dia dos Namorados. No restaurante Sabor da Nega, que fica na Travessa Vileta, alameda São João 2538, casa 17, bairro do Marco, os casais podem encontrar diversas receitas tradicionais da culinária local. Os pratos vão desde comidas típicas aos salgados com recheio inspirado nas receitas regionais. Tudo isso sem falar no ambiente e decoração descontraídos e no preço baixo.

Ki-Massas

Ki-Massas (Reprodução: Redes Sociais)

Para os casais que gostam de um ambiente mais simples e com uma comida que dispensa apresentações, o restaurante Ki-Massas é a melhor opção. Localizado no conjunto Pedro Teixeira, rua dois, número 17, no bairro do Coqueiro, o estabelecimento oferece os mais variados e deliciosos pratos com massa. Tudo isso além de um ambiente aberto e um ótimo custo benefício.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)