Dia dos Namorados: Confira 10 locais para jantar em Belém

Os planos para decidir o que fazer no dia dos namorados já começaram. E um dos programas mais tradicionais entre os casais para celebrar o dia 12 de junho é o jantar romântico. Tirar um tempo a dois para relembrar os bons momentos na relação e ainda apreciar uma comida saborosa é sempre uma das combinações mais certeiras. Pensando nisso, o Portal OLiberal.com preparou uma lista com dicas de 10 locais para jantar em Belém.

Estilo Bistrô

Estilo Bistrô (Reprodução: Redes Sociais)

O Estilo Bistrô é um dos melhores locais para levar o seu amor. Ele fica localizado na Travessa Almirante Wandenkolk, nº 531, no terraço do prédio da XP Investimentos. Com um ambiente aconchegante e uma área a céu aberto, cheia de sofás e plantas, ele transmite um clima de sossego e conforto. Aos finais de semana, durante a noite, acontecem apresentações com música ao vivo, ideal para embalar um jantar romântico.

Le Massilia

Le Massilia (Reprodução: Redes Sociais)

Para os casais que gostam de inovar nos encontros românticos, o restaurante francês Le Massilia é o ideal. Ele fica na Rua Henrique Gurjão, nº 236, no Hotel Le Massilia. Além da culinária diferente, com diversos pratos inspirados em receitas francesas, o ambiente é muito aconchegante e "transporta" o público para o país europeu. Essa é uma das melhores paradas para o Dia dos Namorados.

Maluco Beleza

Maluco Beleza (Reprodução: Redes Sociais)

O Maluco Beleza é uma boa pedida para os casais que gostam de um ambiente descontraído e com uma boa gastronomia. Localizado na Tv. We Cinqüenta e Seis, Nº 962, no bairro do Coqueiro, esse restaurante oferece pratos inovadores inspirados na culinária do estado. Além da comida deliciosa e de vários drinks diferentes, possui uma área com mesas ao ar livre e música ao vivo. Sem falar na decoração regional que encanta os clientes.

O Velho Moinho

O Velho Moinho.(Reprodução: Redes Sociais)

Os casais amantes de chope artesanal vão amar o bar e restaurante O Velho Moinho. O lugar fica na Tv. 14 de Março, nº 867, no bairro do Umarizal e oferece cerca de 20 torneiras com deliciosos chopps. Além das bebidas, a culinária é um dos grandes diferenciais do local, com pratos fartos e diversos. Para deixar a combinação ainda melhor, a decoração rústica e com inspiração amadeirada oferece conforto e um toque jovial ao estabelecimento.

Restô do Porto

Restô do Porto (Reprodução: Redes sociais)

O Restô do Porto é a combinação perfeita da gastronomia paraense e internacional. Localizado na R. Belém, no bairro do Reduto, bem em frente ao Porto Futuro, o estabelecimento vai encantar os casais que amam a culinária regional e também tem um “quedinha” por inspirações de outros países. Além da diversidade culinária, o ambiente sofisticado e muito aconchegante e traz um toque especial ao Dia dos Namorados.

Xícara Da Silva

Xícara Da Silva (Reprodução: Redes sociais)

Boa comida e um ambiente descontraído é o que torna o Restaurante Xícara Da Silva uma boa escolha para celebrar o Dia dos Namorados. Localizado na Av. Visc. de Souza Franco, n° 978A, no bairro do Reduto, o estabelecimento oferece o melhor das massas e sabores italianos em Belém. Aconchegante e despojado, o lugar é uma ótima escolha para quem gosta de animação.

Casa Mia

Casa Mia (Reprodução: Redes sociais)

O restaurante Casa Mia oferece uma diversidade de comidas, além de um ambiente acolhedor. Ele fica na Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1696, no bairro do Reduto e sempre organiza os mais divertidos encontros. Os casais que gostam de cardápios que vão de pratos italianos, a carnes grelhadas e sobremesas regionais, o lugar é a melhor pedida. Sem falar na decoração que transmite um clima aconchegante e familiar.

Famiglia Sicilia

Famiglia Sicilia (Reprodução: Redes sociais)

Os casais que optarem por um ambiente mais clássico no jantar do Dia dos Namorados podem escolher o restaurante Famiglia Sicilia. Ele fica na Av. Conselheiro Furtado, nº 1420, no bairro de Batista Campos e oferece o melhor da culinária italiana. Além dos mais diversos e deliciosos pratos e sobremesas, a decoração sofisticada encanta e traz um toque romântico ao encontro.

Sushi Ruy Barbosa

Sushi Ruy Barbosa (Reprodução: Redes sociais)

Os amantes de comida japonesa também podem optar por um ótimo local para o jantar do Dia dos Namorados. No Sushi Ruy Barbosa, que fica na Tv. Rui Barbosa, nº 1816, no bairro da Batista Campos, os casais podem encontrar diversas receitas criativas e deliciosas inspiradas na culinária oriental. Os pratos vão desde carpaccios até grelhados e vinhos. Tudo isso sem falar no ambiente e decoração elegantes e sofisticados.

Ámmar Gastrobar

Ámmar Gastrobar (Reprodução: Redes sociais)

Se o casal quer aproveitar o Dia dos Namorados e ainda fazer um passeio pelas mais diversas culinárias do mundo, o Ámmar Gastrobar é a opção certa. O estabelecimento oferece aos clientes uma experiência única que começa na variedade dos mais inovadores drinks e se torna completa com os deliciosos pratos. Localizado na Tv. Alm. Wandenkolk, nº 1225, no bairro de Nazaré, o lugar é despojado e muito animado.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Heloá Canali)