Dia dos Namorados aquece vendas no centro comercial de Belém

As vendas no centro comercial de Belém começaram a aumentar nesta semana que antecede o Dia dos Namorados. De acordo com a vendedora Vivian de Sousa, de 21 anos, o movimento nesta segunda-feira (6) registrou um fluxo 15% maior do que o normal. Entre os produtos mais procurados estão vestuário feminino e moda íntima, além de fantasias. “Lingerie não estava saindo muito, mas tem vindo bastante gente procurar, até para revenda”, diz.

Sabrina Castro é uma das vendedoras de uma loja de moda feminina na Rua 13 de Maio, uma das mais movimentadas do comércio da capital. Há três anos no estabelecimento, ela conta que a expectativa é que as vendas tragam um incremento de 30% ao faturamento. “Estamos investindo em lingerie, até porque é para agradar que existe o Dia dos Namorados, e também para as mulheres, que são nosso público-alvo, tanto no pedido online quanto no presencial. Tem muita cliente procurando para se presentear e até sair para baile de solteiras”, revela.

Também vendedora do comércio, Tânia Silva, de 39 anos, trabalha em uma loja de vestuário masculino e feminino. Com oito anos de experiência, ela observou o movimento dobrar nos últimos dias, e diz que a demanda tem sido também, em primeiro lugar, pelas lingeries, seguida dos baby dolls, e blusas, tanto para homens quanto para mulheres. “É o que mais sai aqui na loja. A nossa expectativa é que aumente a circulação em até 10% até o próximo domingo, que é quando cai a data”, finaliza.

O comerciante Breno Vilhena Saraiva, de 26 anos, aproveitou o tempo livre para ir até algumas lojas no Comércio para buscar o presente da namorada. Ele conta que procura por uma peça de vestuário. “Moro em Belém, mas comecei a pesquisar agora. Vou ver se acho uma roupa mais fina, ou um short. Domingo nós vamos comemorar em um balneário”, conclui.