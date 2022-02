Brasil criou seu próprio Valentine's Day; entenda a origem do Dia dos Namorados

Em boa parte do mundo, nesta segunda-feira (14) o amor está no ar. Isso porque nesta data é celebrado o "Valentine's Day" (ou Dia de São Valentim), considerado "o dia mais romântico do mundo" e sua origem remonta ao século V. Já no Brasil, no entanto, o equivalente é o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho e criado na década de 1940, a partir de uma jogada de marketing do publicitário João Dória para melhorar as vendas do mês, consideradas fracas. Apesar do cunho comercial, a data pegou por aqui e parece ter ficado mais apropriada que em fevereiro, quando as folias de momo costumam esquentar e o romantismo nem sempre tem destaque.

É bem verdade que com a globalização e a internet, a data romântica de hoje não passa despercebida no Brasil. As redes sociais estão aí para provar isso. Mas nada que se compare a data oficial e isso pode ter uma explicação.

“No Brasil, a data de 14 de fevereiro se confunde com o período de carnaval, o que atrapalha as vendas. Então, o 12 de junho funciona melhor, ficando entre o Dia das Mães e Dia dos Pais. E ainda antecede ao dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio, o que é mais um estímulo para os românticos de plantão. Assim a data foi lançada no mercado para aquecer as vendas e deu muito certo”, justifica o publicitário Márcio Zúniga.

Tão certo que atualmente está entre as principais datas para o comércio brasileiro, tal como o Dia das Mães e o Dia dos Pais. “No Brasil, o calendário do varejo já se regula pelo 12 de junho para o Dia dos Namorados, totalmente independente dos outros países. Aqui, a data funciona bem nesse período do ano, sem dividir as atenções com outras comemorações”, pontua.

No primeiro ano da pandemia, vendas caíram 43,1% no Dia dos Namorados

É certo que a pandemia também afetou o romantismo. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontou uma queda de 43,1% em 2020 nas vendas no varejo para o Dia dos Namorados, com relação a 2019. Além disso, as relações têm ficado mais “líquidas” na era das redes sociais. Mudar o status e assumir estar em um “relacionamento sério” pode levar tempo e ainda assim, não ser considerado “um namoro”.

Pelo sim ou pelo não, o publicitário prefere se manter otimista, pelo menos em relação ao mercado publicitário. “Mesmo com uma realidade de relações ‘virtuais’, o Dia dos Namorados ainda é muito importante para o varejo. O planejamento publicitário não pode abrir mão dessa data. As pessoas ainda trocam presentes como uma forma de firmar o compromisso. Já está convencionado. Sejam novos casais, sejam os mais antigos, a fórmula é a mesma. Até porque os casados são eternos namorados, a data mexe com todo mundo”, acredita.

Para ele, nem mesmo as alterações no calendário, por conta da pandemia, que este ano pode, inclusive, trazer o carnaval para mais perto do Dia dos Namorados em algumas cidades como Rio e São Paulo que programaram os desfiles das Escolas de Samba para o mês de abril, vai afetar o romantismo e a vontade de presentear o ser amado. “Este ano, mais uma vez vai ser atípico. Para o mercado publicitário, essas mudanças atrapalham porque tudo é planejado com bastante antecedência. Mas estamos apostando que o deslocamento do carnaval não vai prejudicar as vendas do Dia dos Namorados”, reforça.

Mas um levantamento feito pelo Spotify mostra que essa proximidade pode não ser lá muito favorável aos românticos. A plataforma reuniu dados de janeiro de 2021 a janeiro de 2022 e identificou a existência de mais de 650 playlists nomeadas com o sugestivo nome de “pé na bunda”, expressão usada para dizer que alguém levou “um fora”. E olha só, o mês com maior taxa de consumo dessas playlists foi fevereiro, justamente quando costuma cair o carnaval. Parece mesmo que a folia e o romantismo não andam juntos.

Confira algumas datas do Dia dos Namorados pelo mundo

África do Sul: 14 de fevereiro

Argentina: 14 de fevereiro

Bulgária: 14 de fevereiro

Coreia do Sul: 14 de fevereiro

Dinamarca: 14 de fevereiro

Escócia: 14 de fevereiro

Espanha: 9 de outubro

Filipinas: 14 de fevereiro

França: 12 a 14 de fevereiro

Itália: 14 de fevereiro

Japão: 14 de fevereiro

Romênia: 14 de fevereiro