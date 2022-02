Pé na bunda? Confira as 10 músicas mais ouvidas das plataformas digitais para a ocasião

Quem nunca sofreu por amor? É uma ação quase que natural, você está na bad e quer sentir todas as emoções possíveis para, quem sabe, ‘lavar a alma’. As músicas tem esse poder, né? E agora existe um Top 10 preferido dos brasileiros para essas ocasiões.

O Spotify reuniu dados de janeiro de 2021 a janeiro de 2022 e, ao todo, existem mais de 650 playlists com a expressão “pé na bunda” no nome. O mês com a maior taxa de consumo, inclusive, foi fevereiro… Mês do carnaval e do Valentine’s Day, o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. Com todas estas informações, a plataforma montou um Top 10 das músicas preferidas das pessoas para essas ‘horas de desespero’. Veja quais são elas: