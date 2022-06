Restaurantes em Belém esperam faturar o triplo no Dia dos Namorados em 2022

Entrando no mês de junho, a expectativa do comércio e do setor de serviços é aumentar as vendas na próxima data comemorativa: o Dia dos Namorados. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Pará (Abrasel) tem a expectativa de que, em 2022, o faturamento dos estabelecimentos seja pelo menos o triplo do que o normal, após, especialmente, 2020 e 2021, dois anos inteiros de pandemia da Covid-19 e restrições para prevenção sanitária.

Para Isabela Lima, a atual presidente da entidade, uma quantidade maior de casais se sentirá mais à vontade e segura para comemorar no seu restaurante preferido. A empresária pontua outro fator que será um incentivo para os namorados saírem de casa para comemorar: a data comemorativa cairá em um domingo. “Por conta disso, iniciamos uma campanha para atenderemos essa demanda desde a sexta-feira, pois além de aumentar o faturamento, estender a comemoração para três dias também vai ajudar a garantir um melhor atendimento. Será possível servir aos casais sem transtornos e sem atrasos”, analisa.

Apesar da sugestão, os restaurantes estão livres para adotarem o formato que desejarem de serviço, com ou sem reserva, com menu especial ou cardápio aberto, segundo Isabela, que completa: devido à alta procura, poucos estabelecimentos trabalharão com reservas. “Para a gente é uma data muito especial, primeiro por estarmos com uma retomada acelerada, mas também pela possibilidade de aumentos de vendas, porque chegamos a faturar até três vezes mais do que em dias comuns, inclusive mais que no Dia das Mães. Acredito que os estabelecimentos capricharão bastante, deixando tudo lindo e muito romântico, investindo em decoração, música ambiente e atendimento especial”, afirmou.

Isabela tem dois restaurantes e, em um deles, trabalhará no sábado com um menu fechado, com ingredientes afrodisíacos, em dois horários, um iniciando às 19h e o outro às 21h15, com a possibilidade de harmonização das bebidas feitas na hora por uma sommelier. Além disso, haverá música ao vivo com a cantora Alba Mariah e uma decoração romântica. Para o domingo, o mesmo espaço oferecerá uma cesta de café da manhã, já tradição e sucesso de vendas na casa, além de algumas programações ao longo do dia no almoço, lanche e jantar.

No outro restaurante em que ela é sócia, localizado dentro do Hotel Quinta de Pedras, haverá jantar de sexta à domingo, com decoração e cardápio aberto, mas sem reservas. “Receberemos Alba Mariah na sexta, Bruna Magalhães no sábado e Olivar Barreto no domingo, todos às 20h. No sábado, no almoço, faremos um sorteio durante uma live. Ainda no domingo, teremos um buffet de café da manhã especial ao som de um saxofonista. Recentemente, investimos em nossa carta de vinhos e acredito que isso será um excelente atrativo também, aliados a boa comida, atendimentos cortês e a música ao vivo”, conclui.

Um restaurante localizado em Marituba, conhecido pelo espaço de convívio em meio à Natureza, também já vem se organizando para o Dia dos Namorados. Segundo a gerente do espaço, Gilmara Barroso, há 10 anos à frente da administração do local, a expectativa é que seja registrado um incremento de pelo menos 30% a mais no movimento de rotina. De acordo com ela, não haverá nenhuma programação em especial, mas está sendo definida uma promoção para consumo de bebidas.

“Não fazemos reserva, aqui é por ordem de chegada. E no Dia dos Namorados costuma dar muita gente, porque é um restaurante gosto de estar, fica em um lugar bonito, romântico. Não é o nosso melhor movimento do ano, mas é um dos melhores e ganha do Dia das Mães”, explica Gilmara.

Sobre o comparativo com os dois últimos anos, a gerente afirma ser difícil mensurar, já que foram anos de restrições devido à pandemia. “Não temos muito parâmetro, tivemos algumas épocas que estávamos fechados, algumas abertos, mas a economia fraca. O que posso dizer é que há três anos era um dia muito bom, e mesmo tendo caído em dia de semana foi excelente o movimento”, finalizou.