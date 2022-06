Empreendedores esperam que vendas do Dia dos Namorados supere o Dia das Mães

Passado o segundo período mais rentável do comércio depois do Natal, o Dia das Mães, empreendedores começam a receber encomendas para outra data comemorativa importante: o Dia dos Namorados. O mercado de personalizados é um dos que mais crescem, e a expectativa, para esse ano, é que as encomendas superem, inclusive, as do segundo domingo de maio.

Larissa Muniz é advogada, mas há cerca de dois meses abriu um empreendimento de tábuas de frios. Depois de produzir 15 tábuas para o Dia das Mães, a expectativa dela é que os pedidos sejam maiores. Faltando pouco mais de duas semanas para a data, ela já recebeu três pedidos, e comenta o diferencial: as tábuas, a caixa cartonada e a bandeja de pinus que ficam para o cliente.

“Em uma cesta para a noite, no lugar do café, vai o vinho. Para o Dia dos Namorados, tenho três opções: a primeira é a tábua de frios, a segunda é o fondue de queijo, e a terceira é a cesta de café da manhã. As minhas expectativas, apesar de dois meses de empresa, é muito positiva. Me dediquei desde o início a atrair pessoas que gostam e consumem os produtos que vendo, e o retorno tem sido incrível”, declara Larissa.

A tábua de frios contém queijos e charcutarias nobres, antepastos, frutas, pão e vinho, e será montada em uma tábua lançamento, feita especialmente para a data. Mas a opção dois é a grande novidade para o Dia dos Namorados. “O fondue de queijo é a grande novidade, e vem com os acompanhamentos: batata bolinha, calabresa defumada, tomate cereja, goiabada e brócolis, que será montada em uma caixa cartonada”, explica a empreendedora. A opção três, a cesta de café da manhã, será servida em uma bandeja de pinus e vai conter pães, queijos, presuntos, patês e frutas.

“Já tenho algumas pessoas esperando o lançamento dos produtos, com muita expectativa, e isso me deixa satisfeita. O que é muito interessante, que em pouquíssimo tempo de empresa, já tenho clientes fiéis. Ofereço detalhes como fotos por exemplo, eu tenho a ideia mas não falo para o cliente, vai como um diferencial. Fiz no Dia das Mães e deu muito certo, as pessoas ficaram surpresas e amaram o carinho”, finalizou.

Camila Melo também trabalha com cestas de café da manhã e está há 10 anos neste mercado. Ela optou por fazer apenas este tipo de encomenda, porque acredita que a procura acaba sendo sempre maior. Para o próximo dia 12 de junho, que vai cair em um domingo, os quitutes de café da manhã casam ainda melhor, segundo ela.

“A cesta de café da manhã se torna uma excelente opção de presente para começar bem o dia daquela pessoa especial. E os itens da nossas cestas são produzidos por nós mesmos e são todos naturais. Nossas cestas vão acompanhar: frutas, pães recheados de presunto e queijo e frango, pãezinhos variados, café, chocolate quente, biscoitos, monteiro lopes, pipoca gourmet de leite ninho, um bolinho red velvet com cobertura de leite ninho, além de ter uma linda caneca especial e um lindo balão”, detalha Camila.

A empreendedora comenta que a expectativa é superar as vendas a cada ano e a intenção, com o trabalho desse ano, é pelo menos igualar às encomendas do Dia das Mães, que para ela é a melhor época de vendas do ano.

“Pretendemos fazer em torno de 65 a 80 cestas e esperamos que as vendas sejam boas. Mesmo com o aumento dos produtos no mercado e nos anos anteriores devido à pandemia, para nós, as vendas foram bem significativas, já que era uma opção de presente onde as pessoas não precisavam sair de casa. E mesmo com o fim da pandemia, ainda continua sendo uma excelente opção por esse motivo, principalmente para quem não tem tempo de sair para ir às compras”, garante.

Camila também já está com uma lista de espera de clientes que, logo após o Dia das Mães, procurou informações sobre as produções desse ano para o Dia dos Namorados. “Já recebemos ligações e mensagens de clientes perguntando informações sobre as cestas, aí pedimos um pouco de calma, pois precisávamos aguardar a chegada dos materiais que vão compor as cestas. Mas com a data se aproximando, já temos bastante clientes a procura é já fechando encomendas”, conclui.

Há três anos no mercado, Raquel Tavares Elleres antes mesmo de lançar a campanha desse ano já tinha clientes solicitando também informações para a data e as novidades. Em sociedade com uma amiga, ela entra o que chama de cesta afeto, que é vendida em três formatos: Cestita, Mid e Pan. Ela conta que as cestas são de fio de malha e de palha e contêm itens para um delicioso café da manhã acompanhado de caixas, balões e xicaras personalizadas.

“Temos dois tipos de cesta, a Mozão e a Vidoca, vem foto polaroid com imã, vinho, xícara, caixote com vidro personalizado. A expectativa é a melhor possível, o amor está sempre no ar”, brinca. “A gente não trabalha muito com a intenção ou objetivo de dobrar ou triplicar as vendas, mas sim de manter a qualidade do que estamos vendendo, da nossa entrega, se a gente conseguir manter ou ter um crescimento mesmo que não seja super expressivo já ficamos felizes”, diz.