Restaurantes de Belém estão otimistas com o Dia dos Namorados

Com o dia dos namorados chegando, os bares e restaurantes esperam aumento de 50% em vendas, segundo levantamento da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

Não é para menos: o cenário de recuperação da pandemia de covid-19 dá fim a dois anos de encontros intimistas e muitas vezes caseiros, que em 2022 devem ser substituídos por jantares especiais a dois.

Com um restaurante de gastronomia francesa recém-aberto no bairro de Nazaré, Fauzy Gorayeb lembra que a data é a segunda mais importante para o setor, atrás somente do dia das mães, e basta uma volta pela cidade no dia 12 de junho para atestar o intenso movimento em Belém na data.

Como conseguir uma mesa costuma ser difícil para quem esquece de fazer reservas para a data, o empresário definiu uma estratégia.

"Em vez de reservamos lugares, vamos trabalhar por demanda com ordem de chegada e com menu especial, abrindo para almoço e janta, fazendo com o que muita gente que não conseguiu reserva em outros lugares venha nos prestigiar. Procuramos oferecer combos de entrada, prato principal e sobremesa. Com isso facilitamos a escolha do cliente, otimizamos o trabalho da cozinha e ainda aumentamos o tíquete médio consideravelmente em relação a um dia de movimento convencional", conta ele, que está otimista.

De acordo com pesquisa da MindMiners encomendada pelo Grupo Globo, 72% dos brasileiros pretendem comemorar a data este ano, um aumento de 14% em relação a 2021, com destaque para as refeições fora de casa.

Já segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a data deve movimentar R$18 bilhões em 2022, com 39% deste total correspondentes ao setor de bares e restaurantes.

72% dos brasileiros pretendem comemorar Dia dos Namorados (Divulgação)

Rogério Perdiz, diretor executivo de um restaurante no bairro do Reduto, já está com ações comerciais, promoções e brindes a todo vapor, que variam entre preços especiais para vinhos e espumantes e até cestas personalizadas. O objetivo é estender a atmosfera da data para além do domingo (12).

"Estamos num momento que a situação está controlada e isso fará com que todos aproveitem a data. Apostamos em promoções, descontos e produtos diferenciados para os nossos clientes. Estamos otimistas que vamos ter um Dia dos Namorados muito melhor do que o do ano passado porque iremos proporcionar uma experiência completa", diz ele, que já vai deixar a decoração do restaurante bem romântica desde a sexta-feira (10), com música ao vivo e até uma sobremesa gratuita para os casais.

Proprietário de um restaurante no bairro da Cidade Velha, Luciano Marques estava com saudades de ver a casa cheia no Dia dos Namorados. O local já está aceitando reservas e conta que 30% das mesas disponíveis já tem dono. Ele acredita, porém, que boa parte do movimento deve se concentrar no sábado (11).

"Acho que é um dia mais confortável para quem quer beber um pouco mais, sem a preocupação de trabalhar no outro dia. Mas torço para termos um fluxo bom nos dois dias. Já temos os clientes que conhecem e gostam daqui, então muitos casais já vieram em outros anos e vão voltar agora que a vida está voltando ao normal", conta.