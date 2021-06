Dia dos Namorados aquece o comércio paraense

Muita gente deixou para a última hora a compra do presente do parceiro, o que resultou em shoppings e lojas cheias na capital paraense, às vésperas do Dia dos Namorados. Filas se formaram do lado de fora das lojas que respeitaram o limite máximo permitido de consumidores dentro de cada ambiente, segundo recomendações dos órgãos de saúde do Pará.O movimento foi considerado bom por lojistas que aguardam essas datas especiais para garantir o faturamento dos períodos de baixa procura por mercadorias.

Augusto Martins, 46, é dono de uma loja situada em shopping da capital e comenta que as vendas esse ano para o Dia dos Namorados estão de acordo com as expectativas, dentro do cenário de pandemia que o Estado ainda vive. “Nós estamos trabalhando com as expectativas melhores do que no ano passado, até porque nesse período os shoppings estavam fechados. As expectativas são menores em relação ao que era antes da pandemia, mas as perspectivas, dentro do cenário atual, é de que, com a chegada das vacinas, nós vamos voltar a caminhar a normalidade”, afirma o empresário.

Segundo o lojista, essa é uma esperança de que a economia do estado está se recuperando e voltando a crescer. “Se a gente for comparar com 2019, já conseguimos perceber um reaquecimento. As pessoas estão começando a procurar mais as lojas, realizar mais compras e a se adaptar à nova situação que estamos passando”, especula.

O casal de namorados Betânia Viveiros, 45, advogada e Léo Marcio, 39, servidor público, são da cidade de Parauapebas e aproveitaram a oportunidade de estar na capital paraense para comemorar essa data tão especial. “Nós já estávamos com viagem marcada para Belém e aproveitamos a oportunidade para comprar aqui, como uma boa brasileira, deixando para última hora. É uma data muito importante, é um momento de referência para quem tem um sentimento pela outra pessoa, então nada mais justo uma escolha com dedicação”, relata Betânia.

O servidor público presenteou a amada antes mesmo da data por ser algo que ela desejava muito, mas o casal não quis revelar qual presente foi esse que deixou a advogada feliz. “O presente que dei tem tudo a ver com ela, era o que ela queira, então nada mais importante do que deixar a sua companheira feliz numa data tão especial como essa”, declara o namorado.

Na ocasião, foi a vez de Betânia procurar uma homenagem à altura que representasse a emoção e felicidade que sentiu ao receber o seu presente. “Tem muitas opções, a gente olha as vitrines das lojas e vê que estão muito ricas em opções, então não foi difícil fazer a escolha. Eu que já conheço o gosto e encontrei uma variedade de coisas, foi bem tranquilo para comprar e foi um presente lindo que eu entendo que tem a ver com os gostos dele”, diz.