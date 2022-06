Dia dos namorados anima lojistas de shoppings de Belém

A chegada do Dia dos Namorados aumenta a expectativa de faturamento dos shoppings no mês de junho. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Shoppings Centers, a estimativa é de que a data movimente cerca de R$ 4,2 bilhões até o domingo (12). Caso as expectativas se confirmem, os shoppings devem registrar um faturamento 8% maior do que em 2019, antes da pandemia de covid-19.

"Para o dia dos namorados, preparamos uma programação especial que vai atrair tanto quem quer garantir um presente especial, como flores, chocolates, vinhos e joias, quanto quem quer ter uma noite especial com o amado ou amada. Além disso, os especialistas têm apontado que a previsão de venda para o dia dos namorados deve superar bastante as vendas de 2020 e 2021 e isso tem nos deixado animados e com expectativas altas para a data", conta João Vyctor Fonseca, gerente de marketing de um shopping no bairro do Mangueirão.

A pesquisa apontou uma expectativa de tíquete médio por volta de R$214, ou seja, um aumento de 5,4% em relação ao valor registrado em 2021, que foi de R$203. Entre os produtos mais comercializados, a aposta do setor está nos produtos relacionados a perfumaria e cosméticos (95%), joalheria (80%) e vestuário (79%) no caso dos homens. Já as mulheres devem buscar itens de vestuário (95%), artigos esportivos (68%) e calçados (68%).

“Nossa expectativa é a mais positiva e confiante possível. O mercado está voltando a se aquecer após dois anos. A data é muito importante para os casais e para as pessoas que se amam possam registrar e manifestar seus sentimentos”, conta o lojista Alan Lyma, dono de uma loja que mistura itens de decoração com semijoias e diversos presentes

Joias são um dos principais itens procurados na data (Sidney Oliveira/O Liberal)

Patrícia Aragão gerencia um joalheria no mesmo shopping e conta parte da estratégia de vendas na semana do Dia dos Namorados: na compras acima de R$999 o cliente leva um porta-joias personalizado com o nome que escolher. Além disso, a loja aposta em um coquetel para receber os clientes.

"Por enquanto o povo ainda está meio tímido, mas contamos que quanto mais se aproximar o final de semana, melhor será o movimento. Brasileiro deixa tudo pra cima de hora. Mas partir de quarta-feira deve melhorar. Vejo mais gente fazendo aquela pesquisa primeiro antes de decidir o que irá comprar. As pessoas buscam muito conjuntos de colar com brinco, anéis para pedidos de noivado", diz.

Em um shopping da travessa Padre Eutíquio, a expectativa de vendas para o Dia dos Namorados é de um aumento de 20% em relação ao ano anterior e 8% em relação a 2019, segundo a gerente de marketing Raphaella Rocha. “E já estamos acompanhando um fluxo intenso pelos corredores do shopping, até o momento este fluxo já está superior a 10% em relação ao ano passado”, conta. O estabelecimento também aposta em promoções e ações especiais para atrair os clientes.