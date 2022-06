Paysandu sorteia hora em motel para o Dia dos Namorados em live

Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Paysandu fez uma promoção nesta quarta-feira (8) durante uma live no canal oficial do clube no YouTube. O clube sorteou duas horas grátis em um motel de Belém. Para ganhar o prêmio, o internauta precisava acertar quantos gols a equipe já marcou na temporada 2022. Veja:

De acordo com o Paysandu, a suíte reservada ao casal vencedor era especial. O espaço, que fica no Fit Motel, no bairro do Jurunas, é temático nas cores e com escudos do Papão. O local tem parceria com o Bicola há algum tempo e dá desconto para sócio-torcedores do clube.