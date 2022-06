Paysandu anuncia que ingressos promocionais de Dia dos Namorados estão esgotados

Os ingressos promocionais da partida entre Paysandu e Botafogo-PB, pela 10ª rodada da Série C, estão esgotados. De acordo com o Papão, todos os mil bilhetes disponibilizados para a promoção de Dia dos Namorados foram vendidos em menos de 24h. A partir de agora, apenas as entradas regulares estão à venda.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Segundo o Paysandu, os ingressos promocionais terminaram enquanto alguns torcedores ainda estavam na fila. Por conta disso, uma pequena carga extra foi disponibilizada apenas para não prejudicar quem estava aguardando.

VEJA MAIS

A promoção de ingressos para o Dia dos Namorados foi divulgada na segunda-feira (7). Todos os adeptos do Sócio Fiel Bicolor podem comprar ingressos a R$ 10 para acompanhantes.

As entradas regulares estão sendo vendidas por R$ 40, para arquibancadas, e R$ 80 para cadeiras. Os ingressos já podem ser adquiridos por meio do site futebolcard.com ou nas lojas do clube.

Para quem tem direito a meia entrada é necessário garantir o bilhete por meio do site do time. A abertura da reserva será na quinta-feira (9), às 18h. Já a retirada dos ingressos é na sexta-feira (10), das 13h às 17h, na sala de segurança da Curuzu, assim como as gratuidades.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (12), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.