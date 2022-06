Paysandu tem sete jogadores 'pendurados' para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C

O Paysandu terá sete jogadores pendurados para a partida contra o Botafogo-PB, válida pela 10ª rodada da Série C de 2022. Com dois cartões amarelos já recebidos no campeonato, Marcelo Toscano, Patrick Brey, Alessandro Vinícius, Genílson, Thiago Coelho, Leandro Silva e Danrlei podem desfalcar a equipe azulina caso sejam novamente advertidos.

Vale lembrar que dos sete pendurados, pelo menos quatro são titulares absolutos da equipe (Patrick Brey, Genílson, Leandro Silva e Thiago Coelho). Os outros três atletas pendurados têm feito parte do banco de reservas nas últimas rodadas.

Além disso, um dos pendurados pode nem entrar em campo na partida contra o Botafogo-PB, pela décima rodada. É o atacante Marcelo Toscano, que trata uma lesão na coxa direita. O jogador, inclusive, foi vetado pelo departamento médico do Papão da partida do último fim de semana, contra o Ferroviário-CE.

Outro que também está pendurado, mas não vai entrar em campo para defender o Bicola é o técnico Márcio Fernandes. O treinador já levou dois cartões amarelos na Série C e ficará suspenso de uma partida caso seja novamente advertido.

Além de Márcio Fernandes e dos outros pendurados, oito jogadores do Paysandu já receberam cartões amarelos na Série C. Dois deles, inclusive, já cumpriram suspensão por serem advertidos três vezes: Mikael e José Aldo. Além deles, Henan, Igor Carvalho, Marcelinho, Wesley, Gabriel Davis e Lucas Costa já foram amarelados.

A próxima partida do Paysandu pela Série C, contra o Botafogo-PB, será no domingo (12), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.