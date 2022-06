Há 25 anos, Paysandu quebrava tabu de 33 jogos contra o Remo; assista à comemoração dos bicolores

O dia 7 de junho é especial aos torcedores do Paysandu. É o dia em que o Papão colocou fim no famoso “tabu” do Remo. O Papão venceu o Leão pelo placar de 2 a 0, no Mangueirão e fez a festa do torcedor bicolor.

Foram 33 jogos sem o Remo saber o que era uma derrota para o Paysandu, seu grande rival. O período durou exatos quatro anos, seis meses e 24 dias, até os clubes se encontrarem pelo Campeonato Paraense de 1997. A partida não valia título, taça, mas tinha um peso enorme nas costas dos bicolores.

Depois de 20 vitórias e 13 empates, o Papão venceu com gols de Edinho e Wagner, ambos no segundo tempo. O Leão perdeu uma penalidade viu o Papão colocar fim em uma sequência jamais vista no futebol nacional. Após o os jogadores do Paysandu comemoraram como se fosse um título a vitória sobre o maior rival.

Ao final da competição, o clube bicolor não conseguiu evitar o pentacampeonato azulino, conquistado justamente durante esse período em que ficou sem perder para o Bicolor.