Dia dos namorados: loja em Belém arrecada presentes de ex-amores para doação

Um estande montado em um shopping, localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, vai na contramão do planejamento da maioria dos empreendimentos, que se preparam para o Dia dos Namorados, celebrado no próximo domingo (12).

Em vez de campanhas voltadas para os casais, o público-alvo da loja são os ex-namorados. Isso mesmo! A “Loja do Ex” arrecada roupas, sapatos, agasalhos e objetos em geral de pessoas que querem desapegar de um presente dado por um ex-amor. O material levantado será doado a famílias carentes atendidas pela instituição Movimento de Emaús, que atua na garantia de direitos infanto-juvenis.

“Para os corações partidos que querem desapegar de algumas memórias e, ainda assim, fazer uma boa ação”, diz a publicação, que bombou nas redes sociais.

As doações podem ser feitas até dia 30 de junho, das 10h às 22h, no piso 1 do shopping.

