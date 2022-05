Gretchen relembra agressões de ex-marido: 'Sociopata'

Gretchen abriu o coração e falou sobre as agressões que sofreu de um de seus ex-maridos. Hoje, a cantora é casada com o saxofonista paraense Esdras de Souza. A eterna rainha do bumbum contou, sem citar nomes, que foi vítima de violência doméstica e classificou o ex como um “sociopata”. As informações são do Correio Braziliense.

Durante participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana, na quarta-feira (11), Gretchen contou o que passou com um de seus cinco ex-maridos. Ela afirmou que chegou a ser escoltada por seguranças contratados pelo ex para ir à faculdade.

"Eu ajudo muitas mulheres com esse assunto. Violência doméstica não acontece só em lugares pobres, nos lugares simples. A violência doméstica acontece em qualquer lugar, com artista, gente rica. Todos os lugares e, hoje em dia, acontece mesmo", defendeu.

A cantora detalhou os abusos e fez um desabafo: "Não é que era machista, na verdade, ele era sociopata. Tinha que ser do jeito que ele queria, com a roupa que ele queria, não podia sair de casa de jeito nenhum".

Ainda segundo Gretchen, após as agressões, o ex-companheiro dizia a ela para perdão de joelhos: "Isso é uma doença. Depois que eu apanhava, ele ajoelhava, pedia desculpas e até dizia que iria morrer".