"É Maria Odete, moradora do Jurunas", diz Gretchen sobre polêmica de estacionamento irregular

A cantora e dançarina Gretchen usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para rebater as críticas feitas após a denúncia de um estacionamento irregular em frente à sua casa, no bairro do Jurunas, em Belém. Gretchen havia feito uma publicação na sua conta do Instagram na última terça-feira, 3, reclamando sobre uma borracharia que estava usando a frente da casa dela como estacionamento irregular. A cantora disse que após a postagem recebeu muitas críticas acusando-a de estar exagerando. "Eu não vou me mudar, a minha casa é aqui e ponto final. É aqui que eu vou morar", rebateu a cantora. "Não é a Gretchen, é a Maria Odete, moradora do Jurunas", complementou.

Assista:



