Gretchen recebe críticas e detona 'haters' após procedimento estético no bumbum

Gretchen precisou comentar sobre alguns comentários maldosos que recebeu após compartilhar um novo procedimento estético feito no bumbum. Através das redes sociais, a famosa respondeu aos ataques.

Alguns disseram: "Ela é toda montada", "Para que se esticar tanto?", "E essa foliculite?".

Em seguida, a cantora respondeu: "Que pena eu tenho de gente infeliz. Deve ser difícil você dar de cara com aquilo que você gostaria de ser. As bolinhas que vocês estão vendo na minha bunda são as aplicações que eu acabei de fazer. A plástica não trata celulite, nem flacidez. Então, não é maquiagem", disparou.

"E não adianta fazer só isso e não treinar. Eu entendo. Você não tem coragem de ser como eu sou. De fazer, como eu faço. De se amar, como eu me amo. Então, fica na insignificância de comentários novos e sem sentido para mascarar todo recalque que você sente por não poder ser como eu. É difícil mesmo", finalizou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)