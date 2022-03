Gretchen comanda programa na Rede TV! ao lado de Narcisa

Gretchen estreia como apresentadora do programa "Encrenca", da Rede TV!, que ganhará nova temporada a partir do próximo dia 27. Ela vai dividir o palco com a socialite carioca Narcisa Tamborindeguy, em um cenário repaginado. Os comediantes Marcelo Barbur (Beby) e Tokinho irão completar o time do programa.

Gretchen deu a notícia aos seguidores nas redes sociais: "Uhuuuu. Tá chegando a horaaaaaa", comemorou a musa, que mora em Belém.

Marcelo Barbur, apresentador de programa de humor em São Paulo, promete criar muita confusão fazendo trotes telefônicos com os colegas da emissora Metropolitana FM, Barthô e Barbie.

Enquanto Tokinho fará entrevistas externas nas ruas e nas festas abordando fatos da semana e dos conteúdos que viram meme na internet.